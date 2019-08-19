دوليه

وصل البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني، إلى مدينة ميونخ، صباح أمس، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى نادي بايرن ميونخ الألماني. ونشرت شبكة «سكاي سبورت ألمانيا» مقطع فيديو لدى وصول الدولي البرازيلي، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية في النادي البافاري.

ومن المتوقع إعلان البايرن تعاقده مع صاحب الـ27 عامًا في الساعات القليلة المقبلة، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكان بايرن أعلن، الجمعة الماضي، توصله لاتفاق مع البارسا على استعارة اللاعب، مع وجود بند يسمح له بضمه نهائيًا مع نهاية الموسم. وذكرت تقارير صحافية أن الصفقة ستكلف البايرن ما بين 15 إلى 20 مليون يورو، لكنه سيكون ملزمًا بدفع 120 مليون يورو، حال تفعيله بند خيار الشراء.