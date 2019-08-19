دوليه

قال أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ الألماني، ان ناديه خرج من سباق سوق الانتقالات هذا الصيف، بعدما أكمل قائمة الفريق، دون الحاجة لمزيد من التعاقدات.

وتحدث هونيس، خلال تصريحات تليفزيونية لشبكة «سكاي سبورتس»، قائلًا: «قائمة الفريق الآن باتت مكتملة وفي وضع جيد كما تصورنا».

وأردف: «القائمة كانت صغيرة جدًا مع بداية يوليو الماضي، لكننا قمنا بسد احتياجاتنا بإبرام 3 صفقات في الأيام القليلة الماضية، وأعتقد أنها اكتملت بلاعبين ذوي جودة عالية، وبإمكان مدربنا نيكو كوفاتش العمل مع هذه المجموعة حتى أعياد الميلاد».

ونجح النادي البافاري في إبرام 3 صفقات في الأيام الماضية، بعدما ضم الكرواتي إيفان بيريسيتش على سبيل الإعارة من إنتر الإيطالي، بالإضافة لإعلانه التوصل لاتفاق على إبرام صفقتين جديدتين.

ومن المتوقع تقديم البايرن لاعبين جديدين هذا الأسبوع، فور التعاقد مع فيليبي كوتينيو من برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة، ومايكل كويسانسي من بوروسيا مونشنغلادباخ.

يذكر أن بايرن ميونخ كان قد أبرم 3 صفقات أخرى مع نهاية الموسم الماضي، بضم الثلاثي لوكاس هيرنانديز، بينيامين بافارد ويان فيات أرب.

