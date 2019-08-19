دوليه

خرج الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا وحامل اللقب من الدور نصف النهائي من دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز في التنس، بخسارته امام الروسي دانييل ميدفيديف 6-3 و3-6 و3-6، فيما حرمت الروسية المخضرمة سفتلانا كوزنتسوفا الاسترالية أشلي بارتي من استعادة صدارة التصنيف العالمي للسيدات، بفوزها عليها 6-2 و6-4. وبدأ ديوكوفيتش اللقاء أول من امس بقوة محرزا المجموعة الاولى 6- 3، ولكنه فشل في مقارعة منافسه الروسي عندما رفع الاخير من مستوى لعبه ليفرض التعادل بمجموعة لكل منهما، محققا في طريقه الفوز في 12 نقطة من النقاط الـ 14 الاخيرة في المجموعة الثانية. ليعود يتقدم 3-1 في المجموعة الثالثة ويحسم المباراة لصالحه في اول فرصة له للفوز.

واثنى ديوكوفيتش (32 عاما) على منافسه بالقول «يستحق أن يكون في النهائي، مع كل هذه النتائج»، وتابع «انه يعمل للوصول الى المراكز الخمسة الاولى عالميا. هو بالتأكيد أحد أفضل اللاعبين العالميين في الوقت الحالي».واكد الصربي انه لم يكن بامكانه ان يفعل اي شيء بمواجهة اسلوب ميدفيديف، مؤكدا انه يستخرج «الامور الايجابية» من هذه الدورة. واردف «خسرت مباراة في التنس، ولكني لم ارتكب الكثير من الاخطاء. لذا ساعتمد على ذلك واتابع تقدمي، سأعود للمنافسة على الالقاب». وعلّق ميدفيديف على بلوغه المباراة النهائية بالقول «لا ادري كيف تمكنت من قلب النتيجة. كنت متعبا بعد المجموعة الاولى واعتقدت أني لن اتمكن من مقاومة الضغوط»، وتابع «لعبت مباراة رائعة، وانا سعيد جدا».ويخوض الروسي ثاني نهائي له في احدى دورات الماسترز في غضون ثمانية ايام بعد نهائي مونتريال، علما بأنه لعب 15 مباراة منذ 30 يوليو الماضي.

وعند السيدات حرمت الروسية المخضرمة سفتلانا كوزنتسوفا الاسترالية أشلي بارتي من استعادة صدارة التصنيف العالمي بفوزها عليها 6-2 و6-4 في نصف النهائي الدورة الاميركية، احدى دورات البريمير الخمس في التنس.

وكانت بارتي التي خسرت الصدارة الاسبوع الماضي لمصلحة اليابانية ناومي اوساكا، بحاجة لبلوغ النهائي كي تستعيدها، لكن ابنة الرابعة والثلاثين كان لها رأي آخر وأبقى فوزها أوساكا في مركز الصدارة.

