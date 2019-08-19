دوليه

واصل بيراميدز تفوقه على الاهلي بعدما اطاح به من مسابقة كأس مصر بفوزه بهدف نظيف أول من أمس بملعب الجيش ببرج العرب، في مباراة مؤجلة من دور الـ16.

وهو الفوز الثالث لبيراميدز على الاهلي هذا الموسم بعدما حقق الفوز عليه ذهابا وايابا في بطولة الدوري التي يحمل لقبها الاهلي، اضافة الى تكرار سيناريو مسابقة كأس مصر الموسم الماضي حين اطاح بيراميدز بمسماه القديم «الاسيوطي» بالاهلي من دور الثمانية.

سجل هدف فوز بيراميدز البوركينابي اريك تراوري (55)، ليؤهل فريقه لمواجهة حرس الحدود في دور الثمانية يوم 28 أغسطس الحالي. وجاء الشوط الاول متوسطا فنيا، فتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ وان كان الاهلي الافضل والاخطر بفضل تحركات رمضان صبحي والتونسي علي معلول وتمريرات صالح جمعة خلف مدافعي بيراميدز.في المقابل، اعتمد بيراميدز على الهجمات المرتدة استغلالا لسرعة تراوري وتمريرات عبدالله السعيد. واستغل لاعبو بيراميدز المساحات خلف دفاع الاهلي ومن كرة عرضية سدد تراوري الى يمين محمد الشناوى محرزا هدف التقدم لفريقه (55)..وأشهر حكم المباراة جهاد جريشة البطاقة الحمراء لمدافع الاهلي ايمن اشرف لحصوله على الانذار الثاني بسبب عرقلة تراوري على حدود منطقة الجزاء، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين (71).استغل لاعبو بيراميدز النقص العددي وضغطوا بقوة وشكلت هجماتهم خطورة على مرمى الشناوي.أنقذ البديل المهدي سليمان مرماه من رأسية ازارو (79)، في المقابل أنقذ محمد الشناوي مرماه من هدف ثان بتصديه لتسديدة السعيد من ركلة حرة مباشرة (83)، ثم تصدى المهدي لرأسية ازارو من على خط المرمى (86).

