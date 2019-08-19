محلية

تغلب الكويت على برقان بنتيجة 2-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس على ستاد الكويت استعداداً للموسم المقبل. وأنهى الأبيض الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين سجلهما المالي عبدول سيسوكو في الدقيقة 24 والسوري عمر ميداني في الدقيقة 39، وفي الشوط الثاني سجل برقان هدفه عبر الغاني برايت إيجي.

وهي المباراة الودية الأولى للكويت بعد عودته من المعسكر الخارجي في العاصمة التشيكية براغ، ومن المنتظر أن يلعب مباراة ثانية أمام السالمية بعد غد الأربعاء استعداداً لأولى مباريات الموسم الجديد أمام الشرطة العراقي في الدور الـ 32 لبطولة الأندية العربية الأبطال يوم 27 أغسطس الحالي.

وبدأ السوري حسام السيد المباراة بتشكيلة ضمت حميد القلاف، ومشاري غنام، وعمر ميداني، وسامي الصانع، وعبدول سيسوكو، وشريدة الشريدة، وعبدالله البريكي، وفيصل زايد، والكولومبي دييغو كالديرون، ويوسف ناصر.

وظهر محترفو الأبيض الجدد بصورة جيدة خصوصاً في الشوط الأول الذي أنهاها الفريق بهدفين، فيما جرب مدرب برقان الوطني ماهر الشمري محترفيه الأربعة، وأنهى الفريق المباراة بأداء جيد رغم الخسارة. وهي المباراة الودية الثالثة لبرقان بعد التعادل مع الشباب وخيطان سلبياً.

وأكد رئيس جهاز الكرة في برقان عبدالله البوص ان الجهاز الفني راض تماماً عن التجربة خصوصاً أنها أمام فريق كبير مثل الكويت بطل الدوري وكأس الأمير. وأضاف البوص أن برقان أشرك محترفيه الأربعة المالي أداما في قلب الدفاع، والغيني إبراهيما كامارا في الوسط، والغاني برايت إيجي في الهجوم، بينما لعب البرازيلي جيوفاني في الدقائق الأخيرة من المباراة، مشيراً إلى أن المحترفين قدموا أداء جيداً طوال المباراة. وذكر البوص أن الجهاز الفني يحاول اختبار جميع اللاعبين قبل المغادرة إلى المعسكر الإعدادي في صربيا الخميس المقبل، لافتاً إلى أن الإدارة اقتربت من التعاقد مع محترف برازيلي يلعب في خط الوسط ليكون الأجنبي الخامس في صفوف برقان.

