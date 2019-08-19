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«القوى» زاد غلته في «غرب آسيا»


تابع منتخب ألعاب القوى للناشئين حصد الميداليات في اليوم الثالث لبطولة غرب آسيا في العاب القوى وحقق شباب الكويت ذهبية وفضية وبرونزية ليرفعوا رصيدهم الى سبع ميداليات هي ذهبيتان واربع فضيات وبرونزية. وقال مدير واداري الفريق فلاح صنيدح العجمي في تصريح لـ «كونا» ان الميدالية الذهبية جاءت عن طريق اللاعب عبدالله محمد في مسابقة قذف القرص محققا مسافة 68?49 مترا وحقق زميله هاشم العلي في مسابقة الوثب العالي فضية المسابقة برقم شخصي جديد قدره 99?1 مترا. واضاف العجمي ان اللاعب صالح الصدر اختتم ميداليات اليوم الثالث ببرونزية قذف القرص محققا مسافة 26?44 مشيدا بالروح العالية للوفد واصراره على تحقيق أفضل الأرقام والنتائج. واشاد العجمي بهذا الانجاز متمنيا من القائمين على الرياضة الكويتية زيادة دعم الالعاب الفردية التي تحقق انجازات كما شكر الهيئة العامة للرياضة ومديرها العام
ونائبه.يذكر ان المنتخب الكويتي يشارك بـ 13 لاعبا في البطولة التي تتنافس فيها منتخبات 10 واختتمت أمس الأحد.


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