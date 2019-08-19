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يبدأ منتخب الشباب لكرة السلة (تحت 18 عاما) مشواره بمواجهة البحرين في 08:00 مساء على صالة أم الحصم ضمن بطولة الخليج للشباب لكرة السلة المقامة في العاصمة البحرينية المنامة لغاية 25 اغسطس الحالي. وتفتتح منافسات البطولة في الرابعة مساءاً حيث يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره القطري، ثم يلتقي في السادسة الامارات مع عمان. وتعتبر هذه المشاركة هي اول مشاركة رسمية لمنتخبات السلة بعد قرار رفع الايقاف. وكان «شباب السلة» استعد للبطولة من خلال تدريبات على فترة واحدة مسائية قبل شهرين قبل ان يغادر الى معسكر تدريبي في القاهرة لعب من خلاله خمس مباريات ودية فاز بواحدة امام التأمين وخسر اربع من الاهلي والزمالك والجيش والجزير. ويرى الجهاز الفني للفريق ان الخسائر في المباريات الودية لا تعني شيئاً وانها كانت لتجربة اللاعبين واختيار الـ12 لاعباً الذين سيشاركون في البطولة.

ويعتبر المنتخب البحريني من أقوى منتخبات البطولة بصفته حامل اللقب الى جانب انه صاحب الارض والجمهور ويمتلك لاعبين مميزين ومواهب متميزة لا سيما صانع العابه مصطفى حسن الذي فاز بأفضل لاعب يسجل الرميات الثلاثية في جائزة الاتحاد الاسيوي. ويعول مدرب الفريق الكرواتي ايدي دازليتش على جهود لاعبيه المميزين وهم سهو السهو واحمد عناد وسلمان الفرج ودعيج المريشد وعبدالعزيز الملا.

