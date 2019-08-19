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«سلة برقان» تعاقد مع السيسي

زيد خلف
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الإثنين 19 أغسطس 2019

تعاقد نادي برقان مع لاعب كرة السلة محمد السيسي لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل. ويعتبر السيسي (مصري الجنسية) لاعب حر من مواليد الكويت لعب لعدة اندية منها القادسية وكاظمة والنصر والجهراء ويمتاز بالطول الفارع والقوة الدفاعية أسفل السلة وسيكون اضافة كبيرة لبرقان الذي سيشارك في منافسات السن العام لاول مرة في تاريخ النادي حيث نجح في استقطاب عدة لاعبين امثال احمد المطيري وعبدالعزيز الفضلي ونواف الظفيري بالاضافة الى عدة لاعبين اخرين.
ومن المتوقع ان يسجل برقان حضوراً قوياً هذا الموسم من خلال تعاقداته القوية بقيادة المدرب الوطني خالد بوزبر.


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