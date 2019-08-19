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للمرة الحادية والعشرين على التوالي فتح ديوان المستشارية والوزارات في برلين الأبواب أمام المواطنين للتعرف عن كثب على سير أعمال مؤسسات الدولة في اطار برنامج «الباب المفتوح» تحت شعار «أهلا بالسياسة».

وقدمت فعاليات «يوم الباب المفتوح» أكثر من 800 عرض، من بينها جولات داخل أروقة الحكومة الألمانية وحلقات نقاش ومعارض وأنشطة تفاعلية وعروض موسيقية.

وتمثلت ذروة الفعاليات في الجولة التقليدية التي أجرتها المستشارة أنجيلا ميركل مع الزائرين داخل أروقة مقر عملها، ديوان المستشارية. حيث أتيح للزائرين فرصة التعرف على محيط عمل المستشارة على نحو مباشر والتحدث مع ميركل نفسها والتقاط صور معها.

