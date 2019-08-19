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كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي باخلاء محافظة القاهرة من الوزارات والمقار الادارية الحكومية، وذلك ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية، التي تقوم بها الحكومة حاليا.

وفي اجتماع حضره وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، والاستشاري المكلف بأعمال التطوير شهاب مظهر، تحدث مدبولي عن سرعة البدء في تطوير ميدان التحرير.

وفي تصريحات نقلتها صحف محلية مصرية، قال مدبولي ان ميدان التحرير هو أحد أشهر الميادين في مصر والعالم، والحكومة مهتمة باظهاره في أبهى صورة، ليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في المنطقة.

وأضاف أن هناك تكليف من الرئيس السيسي بتطوير القاهرة التاريخية، مع اخلاء المحافظة من الوزارات والمقار الادارية الحكومية في العام المقبل، وهو ما يسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري.

وأشار الى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في المحافظة، خاصة المتعلقة بالانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، كما يتم حاليا تنفيذ عدد آخر من المشروعات ضمن خطة التطوير. وأوضح أن انتقال الحكومة للعاصمة الادارية الجديدة سيكون فرصة للاهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، ومعالمها الأثرية والسياحية.

ولفت الى أن ميدان التحرير هو أحد أهم الميادين، ولذا تم التكليف بتطويره على أعلى مستوى، حيث سيتم تزيينه باحدى المسلات، التي يتم ترميمها بطول 19 متراً، وكذا الاهتمام بأعمال الرصف، والانارة، وتنسيق الموقع.

