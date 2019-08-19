الاخيرة

نظمت مجموعات واسعة ما وصف بـ«الوداع الجنائزي»، والذي حمل «رسالة الى المستقبل» أو من سيعيشون على كوكب الأرض خلال العقود المقبلة لتحذيرهم من الزوال والدمار الذي سيدمر كوكب الأرض. ونشرت شبكة «سي ان ان» الأميركية تقريرا حول تنظيم مجموعة واسعة من العلماء وداع جنائزي لـ«ذوبان أول نهر جليدي في العالم» في أيسلندا، بسبب تغير المناخ.

وقال العلماء انهم يودعون نهر «أوكجوكول» الجليدي، ويودون ان يجعلوها بمثابة جنازة، لأنها فعليا ستكون جنازة لكوكب الأرض كله خلال السنوات المقبلة.

وكان نهر أوكجوكول قد بدأ في الذوبان عام 2014، قبل أن يذوب بالكامل قبل أيام قليلة. ويجتمع العلماء في بورغارفورور بأيسلندا، لكتابة «رسالة الى المستقبل»، والتي يوجهون فيها تحذيرا للأجيال القادمة، وشرحا للسبب الذي وصل اليه كوكب الأرض لهذا الدمار في عصرهم المستقبلي.

وكتب العلماء في النصب التذكاري للنهر الذي كتب بالانجليزية والأيسلندية: «حسنا، هذا أول نهر جليدي يفقد مكانته كجليد، في غضون 200 عام، متوقع ألا يكون هناك أنهار جليدية على الاطلاق، وهذا اعتراف منا بما يحدث، وأننا نعرف ما ينبغي أن نقوم به، لكن لا يوجد من يود أن ينقذ كوكب الأرض على ما يبدو».

يقول العلماء الجيولوجيون، انه اذا استمر ذوبان الأنهار الجليدية بهذا المعدل الجنوني السريع، فهذا سيجعل كوكب الأرض عرضة لخطر زوال دول من على الخريطة، وربما انقراض كوكب الأرض بالكامل.

ويشير الباحثون الى أن الغطاء الجليدي في غرينيلاند بالقرب من هر سيرميك أفانغاردارد الجليدي، بدأ في الذوبان فعليا، وهو ما يشكل أحد الثقل الجليدي الأساس في كوكب الأرض.

وتؤكد الدراسات أنه خلال عام 2100، سيصل عدد المشردين واللاجئين في العالم الى ملياري شخص، أو نحو خمس سكان العالم، بسبب ارتفاع مستويات المحيطات.

