صقر راشد سعد الجويسري، 59 عاماً، شيع، الرجال: سلوى، ق 2، ش 5، م 38، ت: 97309888، النساء: المنقف، ق 1، ش 143، م 7، ت: 90948739

لافي محمد قصاب العنزي، 23 عاماً، شيع، العزاء بالمقبرة فقط، ت: 55620009 - 96619189

حصة يوسف فلاح المطيري، 22 عاماً، شيعت، الرجال: العزاء بالمقبرة فقط، ت: 66033410، النساء: صباح الناصر، ق 2، ش 4، م 18، ت: 99794141

محمد يوسف جوهر البناي، 42 عاماً، شيع، الرجال: صالة دسمان، الروضة (ملاحظة أول يوم بالمقبرة)، ت: 90091331، النساء: السلام، ق 5، ش 512، م 35، ت: 97396963

عبد المحسن جاسم محمد أمان، عامان، شيع، الرجال: العزاء بالمقبرة، ت: 99389198، النساء: العدان، ق 8، ش 20، م 2

محمد هوشان عبد الله الماجد، 88 عاماً، شيع، الرجال: ضاحية عبد الله السالم، ق 3، شارع أحمد الغانم، م 28، ت: 98924900، النساء: الفيحاء، ق 9، ش 91، م 11

منى ناصر محمد الغانم، 65 عاماً، شيعت، الرجال: السرة، ق 5، شارع حمد الرومي، م 55، ت: 94443461، النساء: القرين، ق 2، ش 6، م 7، ت: 99995523

شاهة شهاب حبيب محمد، أرملة عبدالرحيم محمد علي عبدالغفور، 75 عاماً، شيعت، الرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، ت: 66664026، النساء: السالمية، ق 4، ش 3، م 12 خلف مجمع مريم

شيخة صالح عبدالعزيز الدويسان، زوجة عبد الرحمن أحمد الفرحان، 84 عاماً، شيعت، الرجال: السرة، ق 4، ش 17، م 6،

ت: 99058382، النساء: حطين، ق 3، ش 311، م 24، ت: 25220831

عباس رضا علي مراد، 89 عاماً، شيع، الرجال: حسينية البلوش، الجابرية، ت: 51111250، النساء: الجابرية، ق 6، ش 101، م 131 (العزاء عصراً فقط)

ضحية عمر معيكل العازمي، زوجة فلاح صانوت العازمي، 56 عاماً، التشييع بعد صلاة عصر اليوم في مقبرة صبحان، الظهر، ق4، ش 1، م 61، ت: 94448924 - 65088898

إنا لله وإنا إليه راجعون

