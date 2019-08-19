loader

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

الوفيات


صقر راشد سعد الجويسري، 59 عاماً، شيع، الرجال: سلوى، ق 2، ش 5، م 38، ت: 97309888، النساء: المنقف، ق 1، ش 143، م 7، ت: 90948739
لافي محمد قصاب العنزي، 23 عاماً، شيع، العزاء بالمقبرة فقط، ت: 55620009 - 96619189
حصة يوسف فلاح المطيري، 22 عاماً، شيعت، الرجال: العزاء بالمقبرة فقط، ت: 66033410، النساء: صباح الناصر، ق 2، ش 4، م 18، ت: 99794141
محمد يوسف جوهر البناي، 42 عاماً، شيع، الرجال: صالة دسمان، الروضة (ملاحظة أول يوم بالمقبرة)، ت: 90091331، النساء: السلام، ق 5، ش 512، م 35، ت: 97396963
عبد المحسن جاسم محمد أمان، عامان، شيع، الرجال: العزاء بالمقبرة، ت: 99389198، النساء: العدان، ق 8، ش 20، م 2
محمد هوشان عبد الله الماجد، 88 عاماً، شيع، الرجال: ضاحية عبد الله السالم، ق 3، شارع أحمد الغانم، م 28، ت: 98924900، النساء: الفيحاء، ق 9، ش 91، م 11
منى ناصر محمد الغانم، 65 عاماً، شيعت، الرجال: السرة، ق 5، شارع حمد الرومي، م 55، ت: 94443461، النساء: القرين، ق 2، ش 6، م 7، ت: 99995523
شاهة شهاب حبيب محمد، أرملة عبدالرحيم محمد علي عبدالغفور، 75 عاماً، شيعت، الرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، ت: 66664026، النساء: السالمية، ق 4، ش 3، م 12 خلف مجمع مريم
شيخة صالح عبدالعزيز الدويسان، زوجة عبد الرحمن أحمد الفرحان، 84 عاماً، شيعت، الرجال: السرة، ق 4، ش 17، م 6،
ت: 99058382، النساء: حطين، ق 3، ش 311، م 24، ت: 25220831
عباس رضا علي مراد، 89 عاماً، شيع، الرجال: حسينية البلوش، الجابرية، ت: 51111250، النساء: الجابرية، ق 6، ش 101، م 131 (العزاء عصراً فقط)
ضحية عمر معيكل العازمي، زوجة فلاح صانوت العازمي، 56 عاماً، التشييع بعد صلاة عصر اليوم في مقبرة صبحان، الظهر، ق4، ش 1، م 61، ت: 94448924 - 65088898
إنا لله وإنا إليه راجعون


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة