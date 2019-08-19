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رام الله - «كونا»: قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها انتشلت جثامين ثلاثة شبان صباح أمس، قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت قرب السياج الفاصل شمالي قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في بيان أنها انتشلت جثامين محمود الولايدة (24 عاما)، ومحمد أبو ناموس (27 عاما)، ومحمد الترامسي (26 عاما)، دون مزيد من التفاصيل. وتحدثت عن جرح فلسطيني رابع في الحادثة نفسها، موضحة أن «إصابته حرجة». وكان جيش الاحتلال زعم ليلة السبت أنه رصد فلسطينيين مسلحين قرب السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأطلق عليهم النار.

ووقعت العملية خلال الليل بعد فترة وجيزة من إطلاق ثلاثة صواريخ من غزة على إسرائيل، قال الجيش والشرطة الإسرائيليان إن أحدها سقط في بلدة بالقرب من الحدود، في حين اعترضت القبة الحديدية اثنين منها.

وأصيب ستة إسرائيليين جراء إطلاق الصواريخ الثلاثة من غزة، بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت.

بدورها، ذكرت القناة «13» الإسرائيلية الخاصة، أن شظايا أحد الصواريخ الثلاثة سقطت على منزل في مدينة سديروت شمال شرق القطاع، وأدت لإصابة مستوطنين بحالة من الهلع، فضلا عن تضرر المنزل.

إلى ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال فترة عيد الأضحى 48 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم فتية وامرأة وصحافي كما اعتقلت خمسة آخرين حتى صباح أمس. وأضاف نادي الأسير في بيان صحافي أن حملة الاعتقالات تركزت في القدس والخليل مشيرا الى انه تم اعتقال 25 شخصا على الأقل في القدس وبلداتها ووصلت ذروتها في اليوم الأول من عيد الأضحى في أعقاب المواجهة التي جرت في المسجد الأقصى جراء اقتحامات المستوطنين.

وأوضح انه جرى اعتقال تسعة مواطنين من بلدات عدة في محافظة الخليل وخمسة مواطنين في بيت لحم واثنين في جنين وسبعة آخرين في نابلس واريحا وقلقيلية. وذكر ان قوات الاحتلال اعتقلت مساء امس السبت وفجر اليوم الاحد خمسة أشخاص في مناطق عدة من الضفة الغربية.

