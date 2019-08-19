عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، أن مصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان صحيا وعلميا وثقافيا، مضيفا أن «الإنسان المصري هو أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات ويؤكد لنا التاريخ هذه الحقيقة».

وقال السيسي، في نص كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد العلم التي نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط مقتطفات منها، أن «علماء مصر يستحقون كل اعتزاز وفخر لجهدهم الدؤوب وعملهم الجاد في إعلاء شأن وطنهم العزيز».

وأضاف «الإنسان المصري هو أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات ويؤكد لنا التاريخ هذه الحقيقة، فرغم كل المحن، بقيت مصر والحضارة المصرية شامخة وملهمة منذ آلاف السنين، ولذلك فإن مصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيا وعلميا وثقافيا».

وتابع «كان إعلان عام 2019 عاما للتعليم في مصر، إيمانا منا بأن العلم والتعليم هما أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته، حيث تستهدف الدولة تنشئة العقل المفكر المستنير، المستعد لقبول العلم والمعرفة، والذي يتحلى بمهارات الفهم والتطبيق والتحليل». ومضى يقول: «سعينا لتطوير المنظومة التعليمية لضمان تعليم جيد يرتبط ارتباطا وثيقا بمتطلبات المجتمع وسوق العمل المحلي والدولي، ويسهم في تخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة».

وأوضح الرئيس السيسي في كلمته بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة والمسؤولين وعلماء مصر أنَّ الحكومة بدأت في إعادة صياغة بنية تشريعية طموحة ومتكاملة ومحفزة للبحث العلمي والابتكار إلى جانب إنشاء الجامعات الجديدة الإقليمية منها والخاصة التكنولوجيا لإتاحة فرص تعليمية لائقة للطلاب، لافتا إلى أنَّ الدولة دعمت إنشاء مراكز للتميز العلمي ومكاتب نقل وتوطين التكنولوجيا.

وتابع: «لعلكم تتفقون معي أنه لم يعد هناك خيار سوى الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا للنهوض بالأمة والانطلاق لآفاق المستقبل، ومن ثم فإن الدولة حاليا تنتهج سياسة تأكيد تميز الجامعات الجديدة في برمجتها التعليمية ومناهجها الدراسية بما يلائم احتياجات العصر وذلك عن طريق تطوير منظومة التعليم العالي وفقا للمتطلبات التكنولوجية وعلوم البينات لمناهج التعليم في الجامعات المصرية، اتساقا مع أحدث النظم العالمية من حيث المناهج وطرق التدريس وتوفير المعامل والتجهيزات اللازمة».

وشدد الرئيس المصري على أن الوقت حان لأن يتحول الاقتصاد المصري لاقتصاد يقوم على العلم والمعرفة، وأن تنعم مصر بمقدراتها بفضل جهود وإبداعات علمائها، موضحا أن «تحديات العصر الذي نعيشه هي تحديات علمية وتكنولوجيات وهو عصر لا تنافس فيه إلا من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار».

