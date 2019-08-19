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بيروت - أ. ف. ب: باتت قوات الجيش السوري على بعد كيلومتر فقط من مدينة خان شيخون الاستراتيجية في جنوب إدلب حيث تدور معارك عنيفة مع الفصائل الإرهابية التكفيرية، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض.

ويحاول الجيش السوري منذ أيام التقدم باتجاه مدينة خان شيخون، كبرى مدن ريف إدلب الجنوبي، التي يمّر فيها طريق استراتيجي سريع يربط حلب بدمشق، ويقول محللون إن الجيش يرغب باستكمال سيطرته عليه.

وأفاد المرصد السوري وهو الواجهة الإعلامية لـجماعة «الإخوان المسلمين» ومقره لندن أن قوات الجيش «باتت على تخوم مدينة خان شيخون». وأوضح مديره رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس «تدور معارك عنيفة بين الفصائل المقاتلة والجهادية من جهة وقوات النظام من جهة ثانية على بعد كيلومتر واحد غرب مدينة خان شيخون». وأشار إلى أن الجيش يحاول التقدم أيضاً من الجهة الشرقية لخان شيخون، إلا أنه يواجه «مقاومة عنيفة» من الفصائل.

وسيطرت القوات الحكومية، وفق قوله، على قرية تل النار القريبة وباتت بذلك على بعد ثلاثة كيلومترات من الطريق الدولي حلب- دمشق، الذي تسيطر الفصائل الإرهابية على جزء منه يمر من محافظة إدلب. ويشكل الطريق شرياناً حيوياً يربط بين أبرز المدن تحت سيطرة القوات الحكومية من حلب شمالاً مروراً بحماة وحمص وسطاً ثم دمشق وصولاً إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

