عربيات ودوليات

تحت شجرة زيتون في الضفة الغربية المحتلة، جلست مفتية طليب تسخر مما فعله الرئيس الأميركي دونالد ترامب اخيرا، وتدعو عليه قائلة «الله يهد ترامب».

ومفتية هي جدة النائب الفلسطينية في الكونغرس رشيدة طليب التي وجدت نفسها وسط جدل وحّد بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مواجهة الديموقراطيين بالكونغرس الأميركي.

وكانت إسرائيل قد رضخت الخميس لضغط من ترامب، ومنعت زيارة رشيدة وزميلتها الديموقراطية عضو مجلس النواب إلهان عمر للضفة الغربية، بعد أن وافقت في بادئ الأمر على الزيارة.

وفي اليوم التالي، قالت إسرائيل إنها ستسمح لرشيدة بزيارة أسرتها بالضفة الغربية لاعتبارات إنسانية، لكن رشيدة رفضت العرض قائلة إن إسرائيل فرضت قيودا تستهدف إذلالها.

ومساء الجمعة قال ترامب على (تويتر) «النائب رشيدة طليب كتبت رسالة للمسؤولين الإسرائيليين عبرت فيها عن رغبتها الشديدة في زيارة جدتها. تم منحها تصريحا بذلك على وجه السرعة، لكن طليب ردت الموافقة بشكل بغيض. الفائز الوحيد بحق هنا هو جدة طليب. هي لن تضطر لرؤيتها الآن».

لم يبد على مفتية -ذات التسعين عاما- أي تأثر وهي تجلس في حديقتها بقرية بيت عور الفوقا. قالت مفتية «ترامب بيقول إنك لازم تكوني مبسوطة أنو رشيدة ما رح تيجي.. الله يهده. أنا مبسوطة؟! بدي تيجي. قله مبسوطة. ستها بدها تيجي تشوفها».

وكانت الجدة البالغة من العمر تسعين عاما تقوم باستعدادات لاستقبال حفيدتها حتى الدقائق الأخيرة، وهي ما زالت تتعلق بأهداب الأمل وتقول «أنا قلبي بيقول بدها تيجي».

