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لندن - «كونا»: وقعت الحكومة البريطانية رسميا امس تشريعا ينهي «قانون 1972» الذي صادق على انضمام المملكة المتحدة الى الاتحاد الأوروبي وألزمها بتطبيق كل التشريعات والاجراءات الصادرة من بروكسل.

وقال وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي ستيف باركلي في بيان صحافي ان التشريع الذي وقعه سينهي بحلول آخر شهر اكتوبر المقبل سيادة القوانين الأوروبية في بريطانيا ويعيد سلطة التشريع كاملة للمشرعين البريطانيين. وأضاف باركلي ان هذه الخطوة بمنزلة «دليل واضح للجميع بأنه لن تكون هناك عودة الى الوراء ولا مناص من الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول الموعد المقرر بتاريخ 31 اكتوبر» مؤكدا ان الحكومة لا خيار آخر لديها غير تنفيذ نتائج استفتاء يونيو 2016.

يذكر ان رئيس الوزراء بوريس جونسون المعين قبل ثلاثة اسابيع اكد مرارا ان حكومته لن تعمل تحت اي ظرف من الظروف على تأجيل الخروج سواء تم ذلك باتفاق مع الاتحاد الأوروبي او بدونه. في غضون ذلك، دعا اكثر من مئة نائب بريطاني في رسالة نشرت امس رئيس الوزراء بوريس جونسون بدعوة البرلمان لقطع اجازته والانعقاد حالاً لمناقشة مسألة خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

وتنتهي العطلة الصيفية للبرلمان في 3 سبتمبر، لكنّ النواب الموقّعين على الرسالة طالبوا جونسون بدعوة مجلس العموم لقطع اجازته والانعقاد بشكل دائم حتى 31 اكتوبر، التاريخ المحدّد لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

والبرلمانيون الموقّعون على الرسالة هم من معارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويريدون الحؤول دون حصول بريكست من دون اتّفاق.

وكتب النواب في رسالتهم «بلدنا على حافة ازمة اقتصادية ونحن نتّجه صوب خروج بريطانيا من دون اتّفاق».

وأضافت الرسالة «نحن امام حالة طوارئ وطنية ويجب استدعاء البرلمان للانعقاد على الفور».

ويسعى جيريمي كوربن، زعيم حزب العمّال المعارض، التصويت على حجب الثقة عن المحافظ جونسون فور عودة البرلمان للانعقاد.

ويأمل كوربن، اذا نجح في الاطاحة بجونسون، ان يصبح رئيساً للوزراء بالوكالة ليطلب بصفته هذه تأجيلاً جديداً لتاريخ مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبالتالي تجنّب خروجها من دون اتّفاق، ثم يدعو لانتخابات تشريعية مبكرة.

ولا تتمتّع حكومة جونسون إلاّ بأكثرية صوت واحد فقط في البرلمان.

أزمة في الغذاء والدواء

من جهة اخرى، اظهرت وثائق حكومية مسربة لصحيفة صنداي تايمز ان بريطانيا ستواجه نقصا في الوقود والغذاء والدواء اذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق انتقالي.

وقالت الصحيفة ان التوقعات التي جمعها مجلس الوزراء حددت الآثار الأكثر ترجيحا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وليس اسوأ السيناريوهات.

من جانبها، قالت صحيفة صنداي تلغراف ان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيبلغ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل انه ليس بوسع البرلمان البريطاني وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الصحيفة «سيسافر السيد جونسون هذا الأسبوع الى المانيا وفرنسا ليؤكد لماكرون وميركل ان البرلمان لا يمكنه وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».

وقالت «من المتوقع ان يبلغهما جونسون ان امامهما شهرين للتوصل لاتفاق مقبول لمجلس الوزراء وللبرلمان والذي ستخرج بدونه المملكة المتحدة دون اتفاق في عيد كل القديسين».

