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كابول - أ. ف. ب: بينما يأمل الأفغان في ابرام اتفاق يبدو وشيكا بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، اسفر هجوم نفذه انتحاري وتبناه تنظيم «داعش» الارهابي التكفيري مساء السبت عن مقتل 63 شخصا وجرح 182 آخرين خلال حفل زفاف في كابول.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي ان «بين الضحايا نساء وأطفالا»، مؤكداً ان «انتحاريا» نفذ الاعتداء. وقال احد المصابين من بين المدعوين لوكالة فرانس برس ان «المشاركين كانوا يرقصون ويحتفلون عندما وقع الانفجار».

وأكد جريح آخر يبلغ 22 عاماً من سريره في المستشفى لوكالة فرانس برس «عمت الفوضى وبات المكان مشهداً لمجزرة».

وقال حميد قريش الذي خسر شقيقه في التفجير ان الف شخص كانوا يشاركون في الحفل. ويقيم الأفغان حفلات زفاف ضخمة غالبا ما يشارك فيها مئات المدعوين وأحيانا كثيرة الآلاف، وهي تجري في قاعات ضخمة يُفصل فيها عادة الرجال عن النساء والأطفال.

وسارعت حركة طالبان الارهابية التي تخوض تمرداً في البلاد منذ ان اطاحها من الحكم تحالف بقيادة الولايات المتحدة عام 2001، الى التنديد بالهجوم ونفت اي تورط لها فيه. وتبنى فرع تنظيم «داعش» في افغانستان (ولاية خراسان) امس الهجوم. وأعلن عبر حسابه على تطبيق تلغرام «نجح اخ انتحاري...بتفجير نفسه في تجمع كبير للرافضة».

ويستهدف «داعش» مراراً في افغانستان المسلمين من ابناء المذهب الجعفري التي تنتمي اليها عائلة العروسين.

وكان الرئيس الأفغاني اشرف غني اعلن ان «حركة طالبان لا يمكن ان تعفي نفسها من اي لوم لأنها تستخدم منصة للارهابيين». ووصف الاعتداء بـ«الوحشي»، بينما تستعد البلاد للاحتفال باستقلالها عن بريطانيا. وقال محمد فرهج الذي كان حاضرا في حفل الزفاف، لوكالة فرانس برس انه كان في القسم المخصص للنساء عندما سمع دوي انفجار قوي في القسم المخصص للرجال. وأضاف «هرع الجميع الى الخارج وهم يصرخون ويبكون»، موضحا ان «الدخان ملأ القاعة لأكثر من عشرين دقيقة وكل شخص تقريبا في قسم الرجال قتل او جرح».

من جهته، قال العريس الذي يدعى ميرويس للتلفزيون المحلي «قلبوا فرحي حزنا. فقدت اخي وأصدقائي وعائلتي. لا يمكن ان اشعر بسعادة بعد اليوم». وأضاف ان «المدعوين دخلوا الى العرس وهم مبتسمون وفي المساء كنا نقوم باخراج جثثهم من قاعة» الأعراس. وأضاف ان زوجته «يغمى عليها باستمرار».

وصرح شاهد آخر كان حاضرا في حفل الزفاف للتلفزيون المحلي ان نحو 1200 مدعو كانوا يشاركون في الاحتفال. وذكر مصور من وكالة فرانس برس ان سقف القاعة المنهار وشظايا زجاج نوافذها المتناثر على ارض القاعة المكسوة بالدماء، يدلان على عنف الانفجار.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المحلي مراسم تشييع نظمت صباح امس في مقابر المدينة، وبينها لقطة لأقرباء عائلة قتل 14 من افرادها.

وكتب رئيس تحرير وكالة «باجورك» الأفغانية للأنباء جواد هميم كاكار «لا حق لنا في الحياة هنا».

وصدرت تنديدات كثيرة من السفارات الأجنبية في افغانستان وبعثتي حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة. ووصف المسؤول في الاستخبارات الأفغانية رافي فضل الاعتداء بأنه «جريمة ضد الانسانية». وكتب في تغريدة على «تويتر» «من المؤلم ان نرى العالم يغض النظر عن هذه المعاناة التي لا تحتمل لشعبنا بأيدي ارهابيين ويتم تجاهل ذلك خارج الحدود».

أما رئيس السلطة التنفيذية عبد الله عبد الله، فدان في تغريدة «الاعتداء الارهابي» وقدم تعازيه لعائلات الضحايا. وقال ان «هذا الهجوم الشنيع واللاانساني هو بالتأكيد جريمة ضد الانسانية».

وجاء هذا الهجوم الانتحاري السبت بينما يأمل الشعب الأفغاني الذي انهكه العنف الأعمى، في اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، يمهد لمفاوضات سلام بين الحكومة الأفغانية وحركة التمرد.

وألمحت مصادر اميركية عدة في الأيام الأخيرة الى ان هذا الاتفاق قد يكون وشيكا، لكن ما زالت هناك بعض النقاط التي يجب تسويتها. ويمكن ان يتوجه الموفد الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد الذي يقود فريق التفاوض الأميركي الى المنطقة مجددا من اجل مواصلة المفاوضات وربما اتمامها.

وتسعى الولايات المتحدة خصوصاً الى انهاء اطول حرب في تاريخها بدأت في 2001 وأنفقت واشنطن خلالها اكثر من تريليون دولار.

وعبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع عقده الجمعة مع اقرب مستشاريه ووزراء ادارته، عن ارتياحه للاجتماع «الجيد جدا» حول افغانستان. وكتب ترامب في تغريدة «كثيرون في المعسكر المعارض لهذه الحرب التي يبلغ عمرها 19 عاما، ونحن شخصيا، نفكر في ابرام اتفاق اذا كان ذلك ممكنا». وينص الاتفاق على الانسحاب التدريجي للجنود الأميركيين البالغ عددهم 14 الفا من افغانستان، لقاء تعهدات امنية من قبل طالبان. وتريد واشنطن ان تمتنع الحركة التي قامت بايواء زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن في السابق، عن تحويل افغانستان الى ملاذ للارهابيين التكفيريين.

