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الخرطوم واشنطن الوكالات: اتفقت قوى اعلان الحرية والتغيير في السودان أمس على مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة.

والمرشحون الخمسة هم: حسن شيخ ادريس ومحمد الفكي وصديق تاور وطه عثمان وعائشة موسى.

ووقع تحالف المعارضة الرئيسي في السودان والمجلس العسكري الحاكم بشكل نهائي اتفاقا لتقاسم السلطة السبت، مما يمهد السبيل أمام تشكيل حكومة انتقالية ثم اجراء انتخابات في نهاية المطاف بعد الاطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لوقت طويل. وتدفق عشرات الآلاف من المواطنين من كل الأعمار على شوارع العاصمة الخرطوم احتفالا بتوقيع الاتفاق حيث توجه كثير منهم الى الميدان الذي أطلق عليه حديثا اسم ميدان الحرية والذي كان يوما مكانا للكثير من التجمعات الموالية للبشير.

ويكتسب استقرار السودان، الذي لا يزال يسعى للخروج من أزمة اقتصادية، أهمية خاصة في منطقة مضطربة تشهد صراعات وحركات تمرد تمتد من القرن الأفريقي الى مصر وليبيا.

وفي الرابع من أغسطس الحالي، وقع على الاتفاق بالأحرف الأولى الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري وأحمد الربيع ممثل قوى الحرية والتغيير. وكان الاثنان هما الموقعان الرئيسيان على الوثائق السبت.

وهنأت الولايات المتحدة الشعب السوداني، على توقيع الاعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس الانتقالي العسكري.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، «لقد شجعتنا هذه الخطوة الأولى نحو اقامة حكومة انتقالية بقيادة مدنية». وجاء في البيان أن «الولايات المتحدة تشيد بوسطاء الاتحاد الأفريقي والحكومة الأثيوبية لجهودهم في التوصل الى هذا الاتفاق التاريخي». وتابع البيان أنه كان شرفا للمبعوث الأميركي الخاص للسودان دونالد بوث، ليشهد التوقيع، مضيفا أنه سيواصل دعم عملية تنفيذ الاتفاقيات. وقالت الخارجية «لقد اتخذ المجلس العسكري وقوات الحرية والتغيير خطوة مهمة الى الأمام»، مضيفة «نتطلع الى أداء اليمين الدستورية للمجلس السيادي في 19 أغسطس وتعيين رئيس للوزراء في 20 أغسطس».

وختمت البيان بتأكيد مواصلة الولايات المتحدة دعم شعب السودان في سعيه لحكومة تحمي حقوق جميع المواطنين وتنظم انتخابات حرة ونزيهة.

