عربيات ودوليات

احتشد آلاف المحتجين المناهضين للحكومة والمطالبين بالديموقراطية في هونغ كونغ امس على الرغم من الأمطار الغزيرة والرياح القوية، وذلك في الأسبوع الحادي عشر من المظاهرات في المركز المالي الآسيوي.

ويطالب المتظاهرون بالتوقف عن وصف الاحتجاجات بأنها «أعمال شغب»، وبالغاء الاتهامات الموجهة للمعتقلين، وبفتح تحقيق مستقل في الأحداث واستئناف الاصلاحات السياسية.، كما يطالبون ايضا باستقالة كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ والمدعومة من بكين.

وتسببت عشرة اسابيع من الاحتجاجات في اغراق المدينة -التي تعد مركزا تجاريا دوليا- في ازمة، مع مشاهد متكررة لمتظاهرين مقنعين يدخلون في اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب وسط سحب الغاز المدمع. وتظاهرة الأمس «عقلانية وغير عنيفة» بحسب «الجبهة المدنية لحقوق الانسان» التي دعت الى التجمع. وقالت المتحدثة باسم الجبهة بوني لوينغ ان الحركة «تتوقع عددا كبيرا من المشاركين، نوّد ان نظهر للعالم ان شعب هونغ كونغ بوسعه ان يكون سلميا تماما».

وتابعت «اذا كان تكتيك بكين وحكومة هونغ كونغ هو الانتظار حتى تموت حركتنا فهم مخطئون، فنحن سنتابع باصرار». والجبهة المدنية لحقوق الانسان هي مجموعة احتجاجية سلمية كانت في السابق القوة المحركة للتظاهرات الحاشدة التي سجلت مشاركة قياسية في يونيو ويوليو، عندما نزل مئات آلاف الأشخاص الى الشارع. وحمل المحتجون -الذين جلسوا في ملاعب لكرة القدم بمتنزه فيكتوريا المترامي الأطراف في حي كوزواي باي المزدحم بالمدينة تحت الأمطار- لافتات كتبوا عليها شعارات منها «الحرية لهونغ كونغ!» و«الديموقراطية الآن!».

