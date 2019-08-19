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عربيات ودوليات

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الجبير: نعمل على إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب


الخرطوم - الوكالات: اكد عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، ان بلاده تعمل بقوة مع السودان من اجل ازالة اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب، مشيراً الى ان الأمر بات مسألة وقت لا اكثر. وقال الجبير فى تصريحاتٍ امس: «نستمر فى العمل مع السودان من اجل ابعاد من قائمة الدول الراعية للارهاب، وهذا سيفتح ايضاً مجالات كثيرة بالنسبة للسودان فى الاستثمارات». وفى اكتوبر من العام 2017، رفعت واشنطن عقوبات اقتصادية وحظراً على السودان، غير ان ادراج اسمه فى قائمة الدول الراعية للارهاب ما زال قائماً لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة سابقاً، اسامة بن لادن.


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