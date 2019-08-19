آراء

حاولت الحكومة بصمتها مرة أو مشاركتها غير المباشرة في تاريخها الطويل أن تحّمل الزرع والورق والجبال وحتى الهواء مسؤولية أي تردي في أي مجال فهذه المشكلة سببها هذا وهذه المشكلة سببها ذاك، استمرت الحكومات المتعاقبة في حشو عقولنا بالمبررات والاسباب الخارجة عن ارادتها لعدم حلحلة أي ملف لتستمر في مسيرتها وتستمر المشاكل في الالتهاب والتضخم.

وصلنا في السنوات الأخيرة لمبرر جديد سوقت له الحكومة مرة بالتصريح ومرة بالتلميح وتلقفه مريدوها ومنهم أعضاء في البرلمان لينشروه للناس ويشيعوه وكأنه سبب المشكلة وهو زيادة الاعتماد على الوافدين في المؤسسات الحكومية من جهة وزيادة أعدادهم في الدولة من جهة أخرى مما حمل خدمات الدولة وضغط على مرافقها وانتج لنا التراجع والتأخر والفشل.

زيادة عدد السكان، وافدين كانوا أم مواطنين، في بقعة جغرافية تتميز بمحدودية أعداد مواطنيها من الممكن أن يكون مصدراً للقوة وزيادة الانتاج ولكنه في دولة لا تنتج ولا تدير المجموعات البشرية بكفاءة وليس لها خطة واضحة يعتبر مصيبة وهذا ما يحدث عندنا. تم تلقين الناس وحشر فكرة عداء الوافدين في عقولهم وتحميلهم نتيجة أي اخفاق أو وجود أي مشكلة وبتسليمنا على أن مشاكلنا سببها الوافدين حسب قولهم فمن الذي سبب هذه المشكلة وأنتجها لنا بسوء ادارته وقراراته أليس كويتياً مثلنا؟ ومن الذي لم يدرس تأثير هذه الأعداد على خدماته ومرافقه المحدودة قبل السماح لهم بالدخول أليس كويتياً مثلنا ؟.

لن تسفر حربنا ومواجهتنا الوهمية المصطنعة للوافدين عن أي نتيجة وفيما عدا الاساءة لسمعة الكويت لن نحصد شيئاً وبكل مسؤولية ووضوح نقول: أننا دولة اعتمدت في نهضتها على مشاركة العديد من الوافدين في كل مجالاتها وأن اشكاليتنا ليست في وجودهم ولكن في عدم توظيفهم في مكانهم الصحيح وأن الحل لن يكون بمحاربتهم بل ببعض التعديلات التي تتعلق بمجالاتهم وبتنظيم سوق العمل وتحديده من جديد بخطة واضحة فنحن نحتاجهم بقدر احتياجهم لنا وأن قدر الكويت أن تكون بقعة جغرافية تلم شمل العديد من الجنسيات وتضمن لهم حياة كريمة فمن الذي يستطيع تغيير قدره ؟

