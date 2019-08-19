آراء

الجميع يعترف بوجود خلل كبير في التركيبة السكانية في الكويت، فأعداد جيوش الوافدين ملء السمع والبصر وأكثر من الهم على القلب، وهذا التضخم من الجاليات العربية والأجنبية له تأثير ضاغط على الخدمات العامة في البلاد الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها.

نحن امام مشكلة تحتاج الى حل قبل ان تتدهور الأمور وتخرج عن السيطرة بدلا من الحلول الترقيعية وترحيل الأزمة حتى تغرق البلد.

المسؤولية في ازمة تضخم اعداد الوافدين لا تقع فقط على الحكومة وسياسة التوظيف وفتح ابواب الهجرة على مصراعيها لجنسيات معينة فحسب بل ايضا المواطن الكويتي شريك وفاعل رئيس في هذه الأزمة، لأن كل عامل وافد لديه كفيل كويتي جلبه من بلاده وبأعداد كبيرة خصوصاً تجار الاقامات الآمنين المحصّنين من كل ملاحقة للأسف.

الخطر الاستراتيجي المستقبلي في مشكلة التركيبة السكانية هو ان تكون الغلبة والأكثرية من العمالة الوافدة من جنسية واحدة تتمكن من الوصول للوظائف في مختلف هيئات ووزارات البلد السيادية والادارية والخدماتية الأمر الذي يجعل لها السيطرة والتحكم على مفاصل الدولة ما يجعل لها مستقبلاً دورا ضاغطا على اصحاب القرار لتحقيق مصالحها على حساب مصالح المواطنين.

هذه الأعداد المتضخمة للوافدين في مراكز الدولة لو افترضنا انها قررت يوما ما الاضراب عن العمل لتحقيق مطلب معين فانها حتماً سوف تتمكن من شل العمل وتوقف الخدمات في البلاد لأنها هي الغالبية المهيمنة على كثير من المؤسسات وهنا مكمن الخطر الذي يجب الانتباه له قبل ان يفلت من الحكومة زمام الأمور.

الواجب على اجهزة الدولة والقطاع الخاص النظر الى الأمن الوطني ومصلحة الدولة والتعامل مع مشكلة التركيبة السكانية بمسؤولية وطنية ووضع سياسات جادة للحد من استفحال مشكلة التركيبة السكانية.

