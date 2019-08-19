آراء

يعتبر موسم حج عام 1440هـ من انجح المواسم بالنسبة للحج، وللامانة، من شخص حج هذا العام، رأيت الجهود الجبارة بأم عيني من السلطات السعودية متمثلة برجال الداخلية ورجال الدفاع المدني والمتطوعين بكل مكان في قمة التنظيم والانضباط وحسن الخلق وجميل الابتسامة ولا يتوانون عن مساعدة المحتاج والارشاد لكل الحجاج. فتراهم كأنهم خلية نحل نشطة، فهذا يرش الماء البارد على الحجاج ليخفف من الحرارة وآخر «يهف» بورقة على الحجاج مفضلاً ان يعين الحاج على نفسه، وآخر يشجعك ويدعولك بأن يتقبل الله عملك.. ما رأيته هو قمة الاخلاق من شباب المملكة الاشقاء.

وكذلك سهلوا دخول الحجاج لأداء المناسك مثل الجمرات وعرفة والطواف حيث أغلقوا الطرق التي تزدحم لكي لا يحدث مكروه للحاج، وكذلك تنسيق ادارة الدفاع المدني مع رؤساء الحملات لتحديد مواقيت الحضور والانتهاء حتى لا يحدث التزاحم والذي يؤدي الى ما لا يحمد عقباه.

وللأمانة قطار المشاعر فكرة جبارة ومنظمة سهلت على الحجاج التنقل وعدم الازدحام وأداء المناسك بنظام (وان كانت لدينا أمنية بسيطة وهي وضع مراوح كبيرة عند اماكن انتظار القطار لتحل مشكلة الحرارة العالية والرطوبة كما حدث عندما نفرنا من عرفة الى مزدلفة).

ومن اجمل الأفكار ما رأيته هذا العام حيث كانت الطرق القريبة من المسجد الحرام مغلقة وتم تخصيص باصات تابعة لشركة سعودية لتنقل الحجاج من اماكن تبعد عن المسجد الحرام بضعة كيلومترات وهي لا تتوقف 24 ساعة ما سهل للجميع الوصول للحرم دون اختناقات مرورية وسهل وصولك للحرم والخروج منه للرجوع للسكن.

واختم كلامي بالاشارة الى ان الاشقاء مثلما استقبلونا بالابتسامة والورود في البداية كذلك ودعونا بالشيلات والدعوات الطيبة وتحمد الله على سلامتنا لأدائنا مناسك الحج.

فشكراً لمقام خادم الحرمين الشريفين ولامارة مكة المكرمة ولوزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة وادارة الدفاع المدني وجميع من أسهم بنجاح حج 1440 ونقول لهم جزاكم الله خيراً وأثابكم على عملكم الجبار.

* نكشة:

بعد نجاح السعودية في خدمة حجاج بيت الله، لا عزاء لمن يفكر في تدويل الحج وإثارة الموضوع.

