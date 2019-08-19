آراء

لو تأملنا بإمعان معاناة اغلبية من حولي من جيلنا الواعد في ماضيه وحاضره ومستقبله الدراسي والعملي لوجدنا انه ومنذ نعومة اظافرنا وأغلبنا يعاني، ففي مرحلة الاثني عشر عاماً بالمدارس واجهتنا الكثير من المشاكل المدرسية والتي يمكن ان تؤثر على مسيرتنا المستقبلية وعلى نفسيات البعض منا كل حسب ما يواجه من معاناة وقدرته على تحملها.

وقد تطرقت في مقالات سابقة لبعض تلك المشكلات ابتداء من:

عدم جهوزية المكان المناسب للبيئة الدراسية كعدم توفر تكييف للفصول او سوء وقذارة تلك الفصول وندرة الماء العذب البارد الصالح للشرب وعدم توفر الكتب.

ناهيك عن مستوى المعلمين وعطاءاتهم المحدودة وتراكم المناهج ما يضطر الطالب الاعتماد على الدروس الخصوصية المهلكة لميزانية ولي الأمر ليصدم في نهاية العام الدراسي بأسئلة خارجة عن المناهج او غير صحيحة كما حدث في بعض المواد في العام السابق او اسئلة تعجيزية.

اضافة الى المحسوبية والواسطة والتي من شأنها ترفع من مستوى طالب دون آخر وهذا وارد لدى كثير من الادارات المدرسية.

ومن المشكلات التى يجب ان لا نغفلها هي العقوبات الادارية الصارمة تجاه اي تصرف سلوكي غير لائق من قبل الطالب دون مراعاة الظروف الخاصة والمرحلة العمرية التي يمر بها وما يصاحبها من تغييرات ما قد يؤثر على فشله باستكمال مسيرته الدراسية، من يتخرج من هذا الجيل من تلك المرحلة ويترك وراءه كل تلك السلبيات ليستكمل دراسته بالجامعة او الكليات نجده يتنفس الصعداء ويتأمل الافضل ولكنه يرتطم بمشكلات جديدة وتعقيدات كثيرة: أولها وأهمها الشعب المغلقة والتي من شأنها ان تعطل مسيرة الطالب وان كان المسؤولون يلقون اللوم على مزاجيته في هذا الشأن الا ان ذلك غير صحيح فقد تتدخل المصلحة والمحسوبية في زيادة تلك المشكلة كاحتكار بعض الاساتذة للمواد بفتح بعض الشعب الاضافية للمواد لأهداف مادية دون بقية الاساتذة مما لا يفي بأعداد الطلبة الملتحقين، او تدخل المحسوبية والمعرفة الشخصية بين بعض الطلبة وبعض الاساتذة فيتم تسجيل بعض المواد للطلبة المعنيين قبل موعد التسجيل ما يؤدي الى انغلاق الشعب في وجه بقية الطلبة.

ومن المشكلات السائدة كذلك العنصرية والطائفية من قبل بعض الاساتذة والتي تبرز في التعامل السيئ مع الطالب المعني او ترسيبه في مادته دون وجود مسؤول يتم اللجوء اليه لحل تلك المشكلة، وهناك مشكلة تؤرق كاهل ولي الأمر والطالب وهي معاناتهم من العبء المادي زيادة عما كان عليه بمرحلة المدارس، فعلى الرغم من اعطاء الطالب اعانة اجتماعية الا انها ضئيلة لا تفي بمتطلباته الدراسية واحتياجاته نتيجة لزيادة مسؤولياته كحاجته مثلاً لشراء الكتب المحتكرة من قبل الاساتذة وبمبالغ تعتبر باهظة وحاجته لميزانية خاصة للبانزين خصوصا بعد غلائه وبعد الكليات عن اماكن السكن وزحمة الشوارع، اضافة الى نقص في الامكانات المادية في بعض الكليات والمعاهد كعدم وجود استراحات مزودة ببعض المستلزمات الجاذبة لهم وعدم توفر المكتبات المزودة بالمراجع والكتب التي يمكن الاستعانة بها بالمناهج ومتطلبات اخرى كعدم اختيار شركات ملائمة لتوفير الوجبات الغذائية للطلبة بما يتناسب مع الذوق العام، والعديد من المتطلبات التي يتحملها هذا الجيل ليتخرج بعدها ويتنفس الصعداء ولكنه يرتطم بمتطلبات ديوان الموظفين لينتظر الدور او يتعين في مكان لا يليق بتخصصه وبطموحه وتستمر المعاناة.

وان كنا متأملين نحن هذا الجيل الواعد بقرب انتهاء كل ذلك فجهوزية المدارس لاستقبال الطلبة لهذا العام بدأت من الآن والمباني الجديدة شيدت «كجامعة الشدادية» وبعض الكليات والمعاهد وسياسة الاحلال من قبل ديوان الخدمة المدنية اتبعت.

«وان خاب الأمل فالله المستعان»

