آراء

أول من قال ذاك الحارث بن سليل الاسدي ومعناه لا تكون ظئرآ وان آذاها الجوع، والذي استوقفني في هذا المثل العربي الأصيل هو ما نراه في الاعلام و«الميديا» حيث بدأت المرأة العربية تأكل بثديها واردافها وصوتها وبعيونها وتعرض لك وتسوق بجسدها وبالعمليات التجميلية التي اجرتها، كي تنال المتابعين ويكثر عندها المعلنين والمسوقين من اصاحب الشركات وذوي روؤس الاموال الذين لا هم لهم بالاخلاق ولا الذوق العام ما دام المنتج يسوق، وحبذا المال لو كان بمساوىء الاخلاق، وهذه الخليقة جاءتنا بعد تفشي الرأسمالية المتوحشة وانتشار الاعلام على جميع الأصعدة فحب الظهور يقصم الظهور، والله يحب العبدالتقي النقي الخفي، لذلك تجد اغلب كتاب الحديث صدروا كتبهم كالبخاري والنووي بحديث: «انما الأعمال بالنيات» كي يطلعوننا على الاهتمام باصلاح النوايا والاخلاص في القول والعمل في كل لحظة من لحظات الحياة.

والشهرة شيء سهل، فما تفعلونه، يستطيع فعله غيركم، بكل سهولة، لكن الكرامة، وماء الوجه،عزيز عند العقلاء ومن يحترمون ذواتهم وانسانيتهم.

والذي دعاني واستشاط غضبي كيف وصل الحال، لأولئك التافهين الذين ما برحوا يمتطون كل غريب وعجيب، بأسلوب مقيت، تمجه النفوس، وتأباه القلوب، كي ينالوا شهرة، بقيمة او بغير حشيمة.

ورحم الله المتنبي حينما قال:

كلما انبت الزمانُ قناةً.. ركب المرءُ في القناة سنانا.

فكلما خرج برنامج جديد، تهافت عليه الشباب والشابات زرافات، من «فيس بوك» الى «تويتر» الى «انستغرام» الى «السناب شات»، وما توالد منها، بغية ان يشار، وأن يسجل له حضور، في هذا العالم الافتراضي غير المنظور، الذي ضرره اكثر من نفعه، وكذبه اعلى من صدقه. وآية ذلك ما تراه من وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تنفك من نقل كل تافه وساقط وماجن، من اساليب وأعاجيب، وعروض «الستربتيز». فكلٌ يريد ان يمتهن جسده وشخصيته كي ينال تلك الشهرة التي سلبت عقولنا، وأضاعت اخلاقنا، وضيعت شبابنا وبناتنا.

في آخر احصائية بحثية بريطانية حول التواصل البشري وتأثيره على البشر كانت النتيجة مذهلة::

55%كلمات، 7% درجة الصوت، 38% ايماءات وتعبيرات الوجه.

هذا يعني ان التواصل الرقمي عبر «الواتس اب» و«تويتر» و«الفيس بوك» وما توالد منهم لا يعبر الا عن7% فقط من جملة التواصل بين افراد البشر فلذلك قلنا انه عالم وهمي افتراضي لا يغني عن تواصل البشر شيئا والتسويق والاكل بالاجساد وعبر دعايات الاعلام الممجوجة انتشر في كل مكان وآية ذلك ما تراه وتشاهده من فكرٍ استهلاكيةٍ دب دبيبها في كل مناحي الحياة متمثلا بمثل «أصرف ما في الجيب، يأتيك ما في الغيب»، فسياسة العولمة، هي ان تشتري ما لا تحتاج له، وجعل الكماليات تأخذ حكم الضروريات، عبر الاحتفالات المتخيلة، من عيد الأم، وعيد الحب، وحفلات التخرج التي صارت في كل مرحلة تعليمية، وأعياد الميلاد، وحفلات الزواج، والولادة، وحتى الطلاق.

ودخل التصوير ووسائل التواصل الاجتماعي في خط انتاج تلك الفلسفة الاستهلاكية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، - ومن في قلوبهم مرض- فليتحاسد المتحاسدون.

ومن نافلة القول ان دعوة الرأسمالية الاقتصادية التي تقول «دع الأشياء تمر، ودع الناس تمر» على حسب تعبير «دوغورناي» وترك سياسة السوق تجري لعدم مستقر لها، وتقليص نفوذ تدخل الدولة، وقداسة الملكية الخاصة، التي بدأت تسير الدولة على خطها حذو النعل بالنعل، والفصل بين المعطى السياسي والمعطى الأخلاقي على حسب تعبير مكيافيللي «الغاية تبرر الوسيلة» ادى الى سياسة المضاربات وجشع التجار، والاحتكار».

فالغول التجاري الذي يسمى بالعولمة وعدم وضع رقابة مالية على تلك الشركات دون الرقابة الأخلاقية، والتفكير فقط على تشييء الانسان عبر الكوجيتو الجديد «أنا استهلك اذن انا موجود»، حيث دأب الأعلام على صنع رجل استهلاكي يهتم فقط بالانفاق دون اخلاق، وتغيير كل شيء في حياته كل ثلاثة اشهر، وبآخر صرعات الموضة، عبر تسويقها بأسلوب لا اخلاقي وعدم مراعاة الشركات البعد الاجتماعي وضنك العيش الذي يعيشه الفقراء واتساع تلك الهوة بين الأغنياء والفقراء على حد قول كارل ماركس، جعل الليبرالية ليست تحرير الانسان انما استعباد الانسان، وصنع حيوان لا يهتم سوى بالامتلاك والتبذير والانفاق وتكثير الأموال كيفما شاء، ومن اراد التوسع في هذه الرأسمالية المادية اللاخلاقية، فعليه بكتب عبدالوهاب المسيري رحمه الله.

