أول النهار

وقع المجلس العسكري وقوى (الحرية والتغيير) في السودان أول من أمس السبت بشكل نهائي على وثائق الفترة الانتقالية، فيما اعلنت الكويت دعمها لكل ما يؤدي لاستقرار السودان.

واعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لمجلس الوزراء انس الصالح في تصريح لـ «كونا» بعد مشاركته في حفل توقيع الترتيبات الانتقالية دعم الكويت لكل الجهود التي تسهم في تحقيق الامن والاستقرار في السودان مبديا امله في ان تكون الفترة الانتقالية منصة لنقل السودان الى الاستقرار والازدهار. وجرى التوقيع في حضور شخصيات إقليمية ودولية. في الاثناء أكد رئيس المجلس الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان في كلمته اثناء الاحتفال ان «الثورة السودانية حققت أهدافها بجهد الشعب، مناشدا الشباب بالمساهمة في عملية بناء السودان الجديد».

ومن جانبه قال القيادي بقوى (الحرية والتغيير) محمد ناجي الاصم انهم يتطلعون ليكون هذا الاتفاق تدشينا لعهد جديد وأهداف جديدة نحن واثقون من تحقيقها، مؤكدا اهمية تحقيق التحول الديموقراطي والسلام وتجاوز المشكلات الاقتصادية بجانب اعادة البلاد الى المجتمع الدولي. وبدأ الجدول الزمني لتنفيذ الهياكل المدنية للسلطة بالتوقيع النهائي على الاتفاق بين قوى (الحرية والتغيير) والمجلس العسكري الانتقالي قبل أن يتم حل الأخير في اليوم التالي وتسمية أعضاء المجلس السيادي المؤلف من 11 عضوا يحوز فيه المدنيون على أغلبية ستة مقاعد. وطبقا للجدول الزمني المتفق عليه بين قوى الحرية والمجلس العسكري فإن الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد سيكون في 28 أغسطس الحالي يسبقه تسمية رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي. وقادت قوى (الحرية والتغيير) مظاهرات شعبية في 19 ديسمبر الماضي ما قاد الجيش السوداني لعزل عمر البشير في 11 ابريل الماضي.

