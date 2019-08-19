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قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، إن الأرقام التي تم تداولها مؤخراً في وسائل الإعلام بشأن دخول 8 آلاف مصري شهرياً إلى الكويت أرقام غير صحيحة، موضحة أنه بالرجوع إلى الاحصائيات الكويتية تبين ان المعدل الشهري الحقيقي لدخول العمالة المصرية في الكويت يتراوح مابين 1400 و2200 شهرياً في القطاع الأهلي.

وأكدت في تصريح للصحافيين أمس، ان اجمالي اذونات العمل الصادرة للجنسية المصرية في 2018 تبلغ 62 ألفا تم إلغاء 23 ألفا منها، مشيرة إلى أن العمالة المصرية التي دخلت القطاع الحكومي في عام 2018 بلغ عددها 577 عاملا أغلبهم مدرسون، كاشفة عن دخول ما لا يقل عن 10 آلاف في سن الطفولة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 سنوات إلى 16 سنة.

وأشارت إلى أن العمالة المصرية كغيرها يدخلون البلاد بناء على عقود، لافتة إلى أن هيئة القوى العاملة يكمن دورها في منح تصاريح العمل وفقا لاحتياجات السوق وضوابط الاستقدام، مضيفة ان الإدارة المركزية للاحصاء ستجهز البيانات الوافية للرد على جهاز الاحصاء المصري الذي أعلن ارقاما غير سليمة.

وفيما يتعلق بتطبيق نسب العمالة الوطنية الجديدة في القطاع الاهلي ورفع الرسوم، كشفت أنه تم تأجيل تطبيق القرار لاسباب فنية وليس لاعادة النظرفيه، مشيرة إلى أن الرسوم التي تضمنها القرار الجديد مهمة بهدف الحرص على توفير وظائف للكويتيين بالدرجة الاولى.

وحول إمكانية وصول عدد سكان الكويت إلى 5 ملايين نسمة بحلول 2020، استبعدت الوزيرة هذه الأرقام، مشيرة إلى أنه ومع الضوابط التي تم وضعها في الفترة الأخيرة ومع القرارات المتوقع صدورها من اللجنة العليا للتركيبة السكانية سيكون هناك تقنين كبير لأعداد الوافدين.

وبشأن التوجه لتكويت بعض الوظائف في القطاع الخاص، أكدت العقيل، استمرار هذا التوجه، منوهة إلى أن هناك كفاءات كويتية قادرة على التواجد بقوة في القطاع الخاص وهي بالفعل موجودة في كثير من القطاعات المصرفية والشركات وغيرها.

وشددت على استعداد الجهات التابعة لها لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة سواء فيما يتعلق بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أو الهيئة العامة للقوى العاملة أو الجهات الأخرى، مشيرة في هذا الصدد إلى مد يد العون والتعاون بشكل أعمق مع مجلس الأمة خلال المرحلة القادمة.

ورداً على سؤال بشأن المدن العمالية، أكدت العقيل أن هذه المدن ضرورة وموضوعة في خطة التنمية وجارٍ تنفيذها والعمل فيها، لافتة الى حديثها السابق عن المدن العمالية المؤقتة بشأن استغلال المقاولين للمساحات التشوينية في بناء مدن عمالية مؤقتة بهدف توفير استهلاك البنية التحتية والازدحام المروري داخل المدن، مبينة أن هذه الحلول الآنية موجودة في كثير من المواقع منها مطار الكويت ومصفاة الزور.