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استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الاسلامية الايرانية د. محمد جواد ظريف والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد التقى امس وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الاسلامية الايرانية د. محمد جواد ظريف بمناسبة زيارته الرسمية الى البلاد حيث تم استعراض أوجه التعاون الثنائي المشترك بين البلدين وأحدث المستجدات الاقليمية والتطورات الراهنة في المنطقة.

