الأولى

يمر العالم بمنحنى اقتصادي خطير قد يجر معه الاقتصاد الدولي اجمع لأزمة كبرى تتسبب في ركود شامل، وفي حين تمر دول عدة بحالة تباطؤ غير مسبوقة منذ العام 2008، تتحوط الصناديق الاستثمارية ومنها الكويت لحماية استثماراتها في الخارج. (طالع ص 09)

وفي هذا الصدد اكد مسؤول حكومي مطلع لـ«النهار» ان الكويت اتخذت جميع التدابير الحمائية والتحوطية اللازمة لحماية استثماراتها في الخارج، خاصة تلك التي تتواجد في مناطق ودول تتعرض لأزمات اقتصادية وحالات من الركود المتقطع. وأضاف المسؤول ان الهيئة العامة للاستثمار قبل ان تبدأ في الدخول الاستثماري في اي دولة تجري دراسات مستفيضة حول الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية للاستثمار وللدولة الحاضنة لهذا الاستثمار.

وبين ان هناك دائما خططا استباقية لتأمين وحماية الاستثمارات الخارجية، موضحاً ان بعض الأزمات تنشأ فجأة ونتيجة تغيرات لم يتم التنبؤ لها حتى من قبل اكثر الاقتصادات والصناديق السيادية العالمية تحوطاً. ووفقاً لتقديرات رسمية تبلغ استثمارات الكويت في 4 دول صناعية كبرى هي اميركا وبريطانيا والمانيا والصين تمر بحالة تباطؤ اقتصادي ملحوظ، 370 مليار دولار.

وتتعرض المانيا لموجة ركود، كما ان الحرب التجارية بين اميركا والصين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من اسباب عدم اتزان الاقتصاد العالمي الامر الذي قد يدفعه للتهاوي مجدداً.

وان كانت الكويت لا تستثمر الكثير في بلد يعيش ازمة اقتصادية طاحنة مثل التي تعيشها الارجنتين، فان خبراء يرون ان تصاعد الازمات الاقتصادية في عدة دول حول العالم ينذر بشيء ما سلبي لم تتحدد معالمه بعد، فمؤخراً خفضت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز، تصنيفهما للدين السيادي الأرجنتيني، ما اثار شبح تخلف الأرجنتين عن سداد ديونها مع اقتراب انتخابات اكتوبر.

وبالاضافة الى التباطؤ الصيني، هناك 10 اقتصادات رئيسة في حالة ركود او اوشكت على الدخول ابرزها المملكة المتحدة وألمانيا وايطاليا وروسيا.