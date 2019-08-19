الأولى

تجاهلت بورصة الكويت الأجواء التطمينية التي أطلقها عدد من المحللين والمسؤولين بابتعادها عن الحريق الذي انتاب أسواق المال العالمية منذ يوم الأربعاء الماضي والذي شهد انهياراً حاداً لاقتصاديات بعض الدول، حيث امتد الحريق إلى بورصة الكويت التي تكبدت 796 مليون دينار من قيمتها السوقية الرأسمالية في يومين منذ الأربعاء الماضي، حيث افتتحت البورصة أولى جلسات الأسبوع على تراجع جماعي لجميع مؤشراتها. وقد استقرت القيمة السوقية الرأسمالية للبورصة في بداية تعاملات الأسبوع عند مستوى 34.637 مليار دينار من مستوى 35.433 ملياراً بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي. (طالع ص 09)

ورغم المصدات المالية القوية للاقتصاد الكويتي ممثلة في احتياطياتها المالية الكبيرة وكذلك انتقاء الأصول التي يتم الاستثمار فيها لتكون الأقل مخاطرة بالخارج وفق سياسة استثمارية تحوطية تتبناها الجهات المعنية، إلا أن السوق تأثر سلباً بما شهدته أسواق المال العالمية من تراجعات حادة على وقع التباطؤ الاقتصادي الذي شهدته كبرى الاقتصاديات العالمية.

وفي سياق متصل، أشارت البيانات المالية إلى أن أرباح 157 شركة مدرجة نحو 1.119 مليار دينار في النصف الأول، مقارنة بربح قدره مليار دينار بالنصف الأول من 2018، بارتفاع نسبته 5.7 في المئة.

واستحوذ قطاع البنوك على 54.6 في المئة من أرباح السوق الكويتي، حيث بلغت أرباح بنوك القطاع 610.59 ملايين دينار، تلته أرباح الخدمات المالية بقيمة 157.47 مليون دينار تُعادل 14.1 في المئة من الأرباح الإجمالية، فيما كانت أرباح قطاع التكنولوجيا الأقل بنحو 23 ألف دينار.