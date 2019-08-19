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كابول الوكالات: أعلن تنظيم داعش الإرهابي التكفيري أمس مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول السبت ما أسفر عن مقتل 63 شخصا وجرح 182 آخرين.

وجاء الهجوم في الوقت الذي تحاول فيه حركة طالبان والولايات المتحدة التفاوض بشأن اتفاق لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في مقابل التزام طالبان بمحادثات أمنية وسلام مع الحكومة المدعومة من واشنطن....(طالع ص 19).

وأعلن داعش مسؤوليته عن هجوم السبت في بيان عبر تطبيق تليغرام، قائلا إن منفذ التفجير، ويدعى أبو عاصم الباكستاني تمكن.. من الوصول لتجمع كبير من الرافضة المشركين... وحينما توسط جموعهم فجر سترته الناسفة، وبعد قدوم عناصر الأمن الأفغاني للمكان فجر المجاهدون سيارة مفخخة مركونة، ما أدى إلى هلاك وإصابة 400 من الرافضة المشركين وقوات الأمن الأفغانية المرتدين. ويستهدف داعش مراراً في أفغانستان المسلمين من أبناء المذهب الجعفري الذي تنتمي إليه عائلة العروسين.

ونفت حركة طالبان مسؤوليتها ودانت الانفجار الذي وقع في قاعة زفاف مكتظة بغرب كابول في حي يقطنه شيعة.

لكن الرئيس الأفغاني أشرف غني رفض تبرئة الحركة وقال إن حركة طالبان لا يمكن أن تعفي نفسها من أي لوم لأنها تستخدم منصة للإرهابيين. ووصف الاعتداء بـ الوحشي.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن أكثر من 180 شخصا أصيبوا وإن نساء وأطفالا كانوا ضمن الضحايا. وتدفقت أسر وأقارب على مقابر كابول لدفن ذويهم. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي من موقع الانفجار في كابول جثثا متناثرة في قاعة الزفاف.

ونجا العروسان من الانفجار وقال العريس لقناة طلوع نيوز لن أنسى ذلك أبدا مهما حاولت وأضاف أن أحد أبناء عمومته وبعض أصدقائه من بين القتلى.

وقال لا يمكنني أن أذهب لتشييع الجثامين.. أشعر بضعف بالغ... أعلم أن تلك لن تكون آخر معاناة للأفغان.. ستستمر المعاناة. وأبلغ والد العروس قناة طلوع نيوز بأن 14 من أفراد عائلته قتلوا.

وصدرت تنديدات كثيرة من السفارات الأجنبية في أفغانستان وبعثتي حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة. ووصف المسؤول في الاستخبارات الأفغانية رافي فضل الاعتداء بأنه جريمة ضد الإنسانية.

وكتب في تغريدة على تويتر من المؤلم أن نرى العالم يغض النظر عن هذه المعاناة التي لا تحتمل لشعبنا بأيدي إرهابيين ويتم تجاهل ذلك خارج الحدود. أما رئيس السلطة التنفيذية عبد الله عبد الله، فدان في تغريدة الاعتداء الإرهابي وقدم تعازيه لعائلات الضحايا.

وقال إن هذا الهجوم الشنيع واللاإنساني هو بالتأكيد جريمة ضد الإنسانية.