الأولى

اعلنت وزارة المواصلات صرف مليون و650 ألف دينار مع رواتب شهر أغسطس الحالي للمتبقين من مستحقي الأعمال الممتازة، مشيرة الى مواصلتها استقبال طلبات المتظلمين منوهة الى أن الفترة الحالية للوزارة لن تشهد تدويرا بين الوكلاء او المدراء.

وقالت وكيل الوزارة خلود الشهاب امس أن الوزارة أنهت كل المشاكل المتعلقة بالبريد المتكدس بفضل ضبط آلية العمل، مؤكدة أن الوزارة ستقوم بخصخصة قطاع البريد وانها بانتظار الموافقات اللازمة من الفتوى والتشريع. وأوضحت أن الوزارة تنتظر الموافقة النهائية من ديوان الخدمة المدنية على اعتماد هيكلها التنظيمي الجديد بعد عمل التعديلات اللازمة، نافيه أن يكون هناك الغاء لبعض الادارات.

وقالت الشهاب: لن يتم الغاء اي من قطاعات في الوزارة، موضحة ان الهيكل الجديد سينظم العمل وسيرتب الاختصاصات بعيدا عن المركزية، في ظل وجود اضافات جديدة لن تؤثر في مسميات المناصب الاشرافية.

من جانب أخر اعتمدت الشهاب منح درجات بالاختيار لـ 765 موظفاً من جميع القطاعات ومنح بعض الموظفين ميزة البصمة الواحدة وفقاً لطبيعة العمل اضافة الى فتح باب النقل بين القطاعات.