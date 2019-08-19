الأولى

تتجه وزارة الكهرباء والماء الى تغيير التكنولوجيا المستخدمة في محطات توليد الطاقة من حرارية بخارية إلى محطات تعمل بالدورة المدمجة بناء على الوقود المعتمد من قبل مؤسسة البترول. وتعمل الوزارة على تطبيق ذلك من خلال انشاء محطة غازية لتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه بواسطة محطة تقليدية حرارية بخارية لتوليد الطاقة (باستخدام زيت الوقود المنخفض الكبريت (LSFO) و/أو زيت الغاز (السولار) و/أو الزيت الخام و/أو الغاز الطبيعي. ويتركز هذا المشروع في منطقة الخيران إلى الجنوب من محطة الزور الجنوبية لتوليد الطاقة بطاقة استيعابية تقدر بـ 1500 ميغاواط، و125 جالون امبراطوري بالنسبة لانتاج المياه.

ويهدف المشروع لتوفير احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة الكهربائية في البلاد بما يعزز الشبكة القائمة ويوفر البنية التحتية الأساسية لتنفيذ مشروعات الدولة الواردة ضمن خطتها التنموية وتغطية ما تحتاج اليه من طاقة ومياه.

ويعمل المشروع على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات الانشائية والتنموية لما في ذلك من تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي لاسيما من خلال نقل التكنولوجيا والمعرفة بما يعزز كفاءة العاملين ويرفع مستوى الخدمات.

ويهدف المشروع كذلك للاستفادة من خبرة القطاع الخاص فيما يتعلق بتخفيض تكاليف انشاء وتشغيل محطات القوى الكهربائية من خلال السرعة في الانجاز والاستغلال الامثل للمصادر الطبيعية.