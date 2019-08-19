الأولى

أعلنت وزارة الشؤون استفادة 5 آلاف و342 حالة من الخدمات الاجتماعية، بواقع 3 آلاف و772 من رعاية المسنين، وألف و51 من الحضانة العائلية، و519 من رعاية الاحداث.

وأكدت في احصائية يوليو الماضي، أن اجمالي المستفيدين من خدمات إدارة الحضانة العائلية بلغ 1051، موزعين على دار الأطفال 33 حالة، ودار الفتيات 8، وبيوت الضيافة 84، وقسم الحضانة 626، وقسم متابعة شؤون الأبناء 230، وقسم رعاية الكويتيين بالخارج 70 حالة. وذكرت أن عدد المستفيدين من خدمات إدارة رعاية الأحداث عن الشهر ذاته بلغ 519 حالة، توزعت على الاستقبال 5 حالات، والضيافة الاجتماعية 7، ودار الملاحظة 6، والرعاية الاجتماعية 23، والتقويم الاجتماعي 28، والاختبار قضائي 335، ونيابة الأحداث 85، والبحث الاجتماعي 30 حالة.

وبينت أن عدد المستفيدين من خدمات إدارة رعاية المسنين بلغ 3772 حالة، منها 27 في الرعاية الإيوائية، 3745 في الخدمة المتنقلة للمسنين، مشيرة إلى ان عدد الحالات المستفيدة من بطاقات الاولوية ذكوراً واناثا بلغ 566 حالة، فيما بلغ عدد التقارير الطبية المنزلية الصادرة لهيئة الإعاقة 21 تقريرا، و6 حالات سريرية محولة من الهيئة العامة لذوي الإعاقة.