وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور محمد جواد ظريف والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة وكيل الديوان الأميري ومدير مكتب سموه أحمد فهد الفهد ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله.

من جانب آخر التقى الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس مع وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور محمد جواد ظريف بمناسبة زيارته الرسمية الى الكويت حيث تم استعراض أوجه التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين وأحدث المستجدات الاقليمية والتطورات الراهنة في المنطقة.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا المستشار عبدالرزاق الخليفة وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

