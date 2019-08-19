وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الاسلامية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الارهابي الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، معربا سموه عن استنكار دولة الكويت وادانتها الشديدة لهذا العمل الارهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين ومؤكدا سموه في الوقت ذاته موقف دولة الكويت الرافض للارهاب بجميع أشكاله وصوره، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا العمل الارهابي بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الاسلامية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الارهابي الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين مبتهلا سموه الى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

