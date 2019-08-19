وطن النهار

اعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أمس الأول السبت عن ادانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداء الذي تعرض له حقل الشيبة البترولي في المملكة العربية السعودية.

واوضح المصدر أن هذا العمل الذي يستهدف امن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة وامدادات الطاقة العالمية يتطلب جهدا عالميا لوقفه بما يجنب المنطقة ازمات وصراعات ومزيدا من التوتر، مؤكداً وقوف دولة الكويت التام الى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي م. خالد الفالح أعلن في وقت سابق «السبت الماضي» تعرض حقل (الشيبة) البترولي الواقع جنوب شرقي المملكة لاعتداء بطائرات مسيرة بدون طيار مفخخة مخلفا أضرارا محدودة.

