وطن النهار

أكدت جمعية الهلال الاحمر حرص المرأة الكويتية على تبني مبادرات العمل التطوعي الانساني التي تسهم بشكل فعال في المجتمع.

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور هلال الساير في تصريح لـ (كونا) بمناسبة اليوم العالمي للعمل الانساني الموافق اليوم تحت شعار (المرأة في العمل الانساني) آن الأوان ان تحتل المرأة مكانتها الطبيعية الى جانب شقيقها الرجل لتؤدي دورا عظيما وجليلا في العمل الخيري.

واضاف الساير على هامش الحفل الذي نظمه مكتب الانماء الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء في مقر (جمعية الهلال الاحمر) ان الجمعية استثمرت القدرات النسائية في العمل الخيري والتطوعي والمجتمعي مشيرا الى توفير كل ما تحتاجه من دعم لاطلاق قدراتها واستثمار طاقاتها الفكرية وحضورها الاجتماعي للمشاركة في دفع مسيرة العمل الخيري للأمام.

وأوضح ان الجمعية تركز على مساعدة المرأة من خلال الزيارات الميدانية جراء الكوارث الطبيعية لمعرفة مشاكلها ومشاكل اسرتها ثم مد يد العون سواء بمعونات عينية أو مساعدات لترميم وبناء المنازل. وذكر ان الجمعية تعمل ايضا على تنفيذ مشاريع تمكين المرأة ومساعدتها المرأة المحتاجة بالاعتماد على نفسها من خلال تعليمها حرفة تكسب منها ولا نتركها عالة على المجتمع تمد يدها وخاصة اذا كانت قادرة على الكسب.

من جانبها قالت الامين العام في جمعية الهلال الاحمر الكويتي مها البرجس في تصريح مماثل ان العمل في المجال الانساني أثر الى حد كبير على حياتنا وتوجهاتنا في الحياة كما جعلنا نرى الايجابية في كل شيء تقريبا.

واضافت ان المرأة في الجمعية استطاعت أن تتولى بثقة واقتدار ادارة المشاريع الانسانية في مختلف دول العالم للمساهمة في التخفيف من معاناة الفئات المعوزة وخدمة الانسانية بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الديانات انسجام مع نهج القيادة السياسية.

