وطن النهار

صرحت رئيس قسم القبول والتسجيل في الجامعة العربية المفتوحة بالكويت ناهد الشيخ بان عملية التسجيل المبكر للطلبة المستمرين الحاصلين على معدل نقطتين وما فوق او الذين لديهم انذار اكاديمي واحد فقط ستنطلق يوم الاحد 25 اغسطس الحالي لتخصص تقنية المعلومات والحوسبة وتخصص اللغة الانكليزية وآدابها، مضيفة ان الاثنين 26 اغسطس سيكون لتخصصات ادارة الاعمال للطلبة المستمرين الحاصلين على معدل نقطتين وما فوق او الذين لديهم انذار اكاديمي واحد فقط بينما سيكون يوم الثلاثاء 27 من الشهر نفسه لتسجيل جميع الطلبة بجميع التخصصات من جميع الفئات المذكورة اعلاه.

