وطن النهار

أكدت وكيل وزارة المواصلات خلود الشهاب أن الوزارة ستقوم بصرف مليون 650 ألف دينار مع رواتب شهر أغسطس الحالي وهو الجزء المتبقي من مستحقي الأعمال الممتازة والتي تم رفعها لوزارة المالية، فيما تواصل استقبال طلبات التظلم لدراستها.

وقالت خلال استقبالها المهنئين بعيد الأضحى المبارك من الوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات والموظفين والإعلاميين والصحفيين أن الوزارة أنهت كل المشاكل المتعلقة في البريد المتكدس في القطاع وليس هناك سلبيات تذكر وهذا يعود لجهود قيادات البريد والموظفين في ضبط آلية العمل مؤكدة بأنه تم تشكيل فريق متخصص عمل خلال فترة عيد الاضحى لانجاز الطرود وتوزيعها اولا بأول، و أن الوزارة ستقوم بخصخصة قطاع البريد وبانتظار الموافقات اللازمة من الفتوى والتشريع. وأوضحت أن الوزارة تنتظر الرد بشأن الموافقة النهائية على اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد من ديوان الخدمة المدنية بعد عمل التعديلات اللازمة من أجل أن يكون بشكله النهائي، نافية أن يكون هناك إلغاء لبعض الإدارات حيث ان البعض منها كان ملغيا قبل استلامها زمام الامور في المواصلات

واكدت الشهاب بانه لن يتم إلغاء بعض القطاعات في الوزارة، موضحة ان الهيكل الجديد سينظم العمل وسيرتب الاختصاصات بشكل يتوازن مع عمل الوزارة بعيدا عن مركزية العمل السابقة بوجود الاضافات الجديدة خاصة أنها لن تؤثر في مسميات المناصب الإشرافية وسيبقى الوضع على ماهو عليه في صلاحياتهم.

وأشارت إلى أن الفترة الحالية للوزارة لن تشهد تدويرا بين الوكلاء او المدراء

من جانب أخر اتخذت الشهاب عددا من القرارات منها اعتماد درجات الاختيار لعدد 765 موظفاً من جميع قطاعات الوزارة ومنح بعض الموظفين ميزة البصمة الواحدة وفقاً لطبيعة العمل وفتح باب النقل بين القطاعات منذ شهر يونيو خلافاً للسابق والذي كان في شهري ابريل واكتوبر.

وقامت وكيلة الوزارة بتكريم 70 موظفا من قطاع البريد بحضور مدير إدارة الحركة البريدية صديقه خاجه ومدير إدارة الطرود البريدية بالإنابة خالد القصبا، نظير جهودهم التي بذلوها في تيسير الحركة البريدية والقضاء على التكدس الذي حصل منذ فتره لأسباب خارجة عن الإرادة، حيث كان دور هؤلاء الموظفين فعالا خلال إجازة عيد الأضحى اخيرا.ولعلها تعتبر سابقة قيام الوزارة بتكريم هذا العدد من الموظفين، حيث أكدت وكيلة الوزارة خلود الشهاب ان الفترة المقبلة ستشهد تكريم المزيد من الموظفين بالقطاعات المختلفة سعياً نحو تحسين وتطوير بيئة العمل.

