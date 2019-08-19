وطن النهار



بارك رئيس مجلس ادارة جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية د. عبدالعزيز السويط، لكامل العبدالجليل الموافقة على تعيينه امينا عاما للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، متمنيا له كل التوفيق لمعالجة المشاكل والتجاوزات الادارية والمالية.

وقال في تصريح صحافي، أن هموم العاملين كثيرة ولكن سأتطرق لاهمها ادارة المكتبات العامة التي اعتمد هيكلها التنظيمي منذ عام 2017 وإلى الان لم يتم تسكين المدير والاقسام بها بل تم التجاوز وتكليف غير مستحق ومرفوض من ديوان الخدمة المدنية لادارة المكتبات وهو مدقق لغوي غير متخصص في المكتبات واسناد له مهام ولجان ومهمات خارجية للتنفيع المالي وهو غير مؤهل فقط لانه قريب لوزير بالاضافة إلى ظلم الكفاءات المتخصصة في المكتبات وعددهم لا يقل عن 131 متخصص عندما تم تسكين احد الاقسام لموظفة باحثة في الاعلام وغير متخصصة في المكتبات لقسم مكتبة الطفل دون ترشيح غيرها من المتخصصين لان التعيينات لا تعتمد على الكفاءة والتخصص بل فقط «الواسطة والمحسوبية.»

وأضاف السويط: «أننا اطلقنا هاشتاق في التويتر الشهر السابق وشارك فيه عدد كبير من الموظفين المظلومين يناشدون من خلاله الاصلاح وتسكين ادارتهم من المتخصصين في المكتبات بناء على اعلان يتقدم له من يرغب في الترشح للادارة والاقسام التابعة له وغير ذلك سيكون طريقنا التظلم وفقا للقانون بالاضافة إلى مراعاتهم في دوام الفترة المسائية للمكتبات العامة حيث ان فترة الدوام المعتمدة اخيرا من الساعة 2 ظهراً إلى 9 مساء غير مناسب للموظفين بسبب موعد خروج ابنائهم من المدارس وازدحام المرور بهذا الوقت وايضا غير مناسب لرواد المكتبة.

