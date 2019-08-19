وطن النهار

أشاد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح، بقرار وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، بتوجيه الادارة المعنية في البلدية بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية، لاعطاء الجمعيات دورها الاجتماعي بوضع الاعلانات الاجتماعية المتعلقة بالأفراح والمناسبات، واعلانات العزاء، أمام مبانيها الرئيسة والأفرع التابعة لها.

وأضاف أهمية هذا القرار والذي يعمل على القضاء على الاعلانات العشوائية الي انتشرت بشكل لافت أخيراً وتسببت في تشويه المنظر العام والحضاري لعدد كبير من المناطق.

