وطن النهار

قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، إن الارقام التي تم تداولها مؤخرا في وسائل الاعلام بشأن دخول 8 آلاف مصري شهريا الى الكويت بناء على احصائيات جهاز احصائي في مصر هي ارقام غير صحيحة، موضحة أنه بالرجوع الى الاحصائيات الكويتية تبين ان المعدل الشهري الحقيقي لدخول العمالة المصرية في الكويت تتراوح مابين 1400 و2200 شهريا في القطاع الاهلي.

وأكدت الوزيرة العقيل في تصريح للصحافيين صباح أمس على هامش استقبالها المهنئين بعيد الاضحى المبارك، ان اجمالي اذونات العمل للعمالة المصرية الصادرة في 2018 تبلغ 62 ألف اذن عمل وتم الغاء منها 23 ألفا على مدار 2018، مشيرة الى ان العمالة المصرية التي دخلت القطاع الحكومي في عام 2018 تبلغ 577 عاملا أغلبهم مدرسين، كاشفة أن ما لا يقل عن 10 آلاف مصري من بين العمالة التي دخلت في نفس الفترة في سن الاطفال وتتراوح أعمارهم مابين 5 سنوات إلى 16 سنة.

واشارت الى ان العمالة المصرية حالها حال باقي العمالة يدخلون البلاد بناء على عقود بحسب حاجة سوق العمل الى هذه العمالة، لافتة إلى ان هيئة القوى العاملة دورها منح تصاريح العمل وفقا لاحتياجات السوق وضوابط الاستقدام، مضيفة ان الادارة المركزية للاحصاء ستجهز البيانات الوافية للرد على جهاز الاحصاء المصري.

وفيما يتعلق بتطبيق نسب العمالة الوطنية الجديدة في القطاع الاهلي ورفع الرسوم، كشفت أن تأجيل تطبيق القرار الجديد لاسباب فنية والعمل على اعادة تصنيف الاعمال وتعديل الانظمة بالتعاون مع وزارة التجارة وليس لاعادة النظر، مشيرة الى ان الرسوم في القرار الجديد مهمة بهدف الحرص على

توفير وظائف للكويتيين بالدرجة الاولى.

وحول امكانية وصول عدد سكان الكويت الى 5 ملايين نسمة بحلول 2020، استبعدت الوزيرة العقيل هذه الارقام، مشيرة الى انه ومع الضوابط التي تم وضعها في الفترة الاخيرة ومع القرارات المتوقع صدورها من اللجنة العليا للتركيبة السكانية سيكون هناك تقنين كبير لأعداد الوافدين.

وحول التوجه لتكويت بعض الوظائف في القطاع الخاص، اكدت العقيل، استمرار هذا التوجه، منوهة إلى ان هناك كفاءات كويتية قادرة على التواجد بقوة في القطاع الخاص وهي بالفعل موجودة في كثير من القطاعات المصرفية والشركات وغيرها.

وشددت على استعداد الجهات التابعة لها لتحقيق المزيد من الانجازات خلال الفترة المقبلة سواء فيما يتعلق بالأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية او الهيئة العامة للقوى العاملة أو الجهات الاخرى، مشيرة في هذا الصدد إلى مد يد العون والتعاون بشكل اعمق مع مجلس الأمة خلال المرحلة القادمة.

وكشفت أن كثيراً من النتائج الايجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية سيتم رفعها الى مجلس الوزراء للنظر فيها واتخاذ القرارات اللازمة، مشيرة الى ان فترة الصيف كانت مليئة بالاعمال بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء لتحقيق المزيد من الانجازات وتذليل العقبات وغير ذلك من الامور الاخرى.

وردا على سؤال بشأن المدن العمالية، اكدت العقيل، أن هذه المدن ضرورة وموضوعة في خطة التنمية وجارٍ تنفيذها والعمل فيها، لافتة الى حديثها السابق عن المدن العمالية المؤقتة بشأن استغلال المقاولين للمساحات التشوينية في بناء مدن عمالية مؤقتة بهدف توفير استهلاك البنية التحتية والازدحام المروري داخل المدن، مبينة أن هذه الحلول الآنية موجودة في كثير من المواقع منها مطار الكويت ومصفاة الزور.

وشددت على اهمية تعميم هذه الافكار لما لها من فوائد وايجابيات في هذه المرحلة التنموية التي تمر بها البلاد والتي تشهد الكثير من تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تتطلب اعداداً كبيرة من العمالة.

