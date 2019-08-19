وطن النهار

تتجه وزارة الكهرباء والماء الى تغيير التكنولوجيا المستخدمة في محطات توليد الطاقة الكهربائية من محطات حرارية بخارية الى أخرى تعمل بالدورة المدمجة وذلك بناء على الوقود المعتمد من قبل مؤسسة البترول.

وتعمل الوزارة على تطبيق ذلك بانشاء محطة غازية لتوليد الطاقة الكهربائية وانتاج المياه وذلك من خلال محطة تقليدية حرارية بخارية لتوليد الطاقة (باستخدام زيت الوقود المنخفض الكبريت (LSFO) و/أو زيت الغاز (السولار) و/ أو الزيت الخام و/ أو الغاز الطبيعي.

ويتركز المشروع في منطقة الخيران الى الجنوب من محطة الزور الجنوبية لتوليد الطاقة الكهربائية وانتاج المياه بطاقة استيعابية تقدر بـ 1500 ميجا واط، و125 جالون امبراطوري بالنسبة لانتاج المياه. ويهدف المشروع لتوفير احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة الكهربائية بما يعزز الشبكة القائمة ويوفر البنية التحتية الأساسية لتنفيذ مشروعات الدولة الأخرى الواردة ضمن خطتها التنموية وتغطية ما تحتاجه من طاقة ومياه.

ويعمل المشروع على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات الانشائية والتنموية في الدولة لما في ذلك من تأثير ايجابي على الاقتصاد المحلي لا سيما من خلال نقل للتكنولوجيا والمعرفة بما يعزز كفاءة العاملين ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة. ويهدف المشروع كذلك للاستفادة من خبرة القطاع الخاص فيما يتعلق بتخفيض تكاليف انشاء وتشغيل محطات القوى الكهربائية في السرعة في الانجاز والاستغلال الامثل للمصادر الطبيعية للبلاد.

