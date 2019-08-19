loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

من خلال مشروع منطقة الخيران

«الكهرباء» تتجه لتغيير تكنولوجيا توليد الطاقة وإنتاج المياه

علي الفرحان
مقالات أخرى للكاتب
الإثنين 19 أغسطس 2019

تتجه وزارة الكهرباء والماء الى تغيير التكنولوجيا المستخدمة في محطات توليد الطاقة الكهربائية من محطات حرارية بخارية الى أخرى تعمل بالدورة المدمجة وذلك بناء على الوقود المعتمد من قبل مؤسسة البترول.
وتعمل الوزارة على تطبيق ذلك بانشاء محطة غازية لتوليد الطاقة الكهربائية وانتاج المياه وذلك من خلال محطة تقليدية حرارية بخارية لتوليد الطاقة (باستخدام زيت الوقود المنخفض الكبريت (LSFO) و/أو زيت الغاز (السولار) و/ أو الزيت الخام و/ أو الغاز الطبيعي.
ويتركز المشروع في منطقة الخيران الى الجنوب من محطة الزور الجنوبية لتوليد الطاقة الكهربائية وانتاج المياه بطاقة استيعابية تقدر بـ 1500 ميجا واط، و125 جالون امبراطوري بالنسبة لانتاج المياه. ويهدف المشروع لتوفير احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة الكهربائية بما يعزز الشبكة القائمة ويوفر البنية التحتية الأساسية لتنفيذ مشروعات الدولة الأخرى الواردة ضمن خطتها التنموية وتغطية ما تحتاجه من طاقة ومياه.
ويعمل المشروع على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات الانشائية والتنموية في الدولة لما في ذلك من تأثير ايجابي على الاقتصاد المحلي لا سيما من خلال نقل للتكنولوجيا والمعرفة بما يعزز كفاءة العاملين ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة. ويهدف المشروع كذلك للاستفادة من خبرة القطاع الخاص فيما يتعلق بتخفيض تكاليف انشاء وتشغيل محطات القوى الكهربائية في السرعة في الانجاز والاستغلال الامثل للمصادر الطبيعية للبلاد.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة