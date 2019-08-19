وطن النهار

كشف د. وليد الحجي استشاري الأشعة التداخلية والعمود الفقري والآلام المزمنة عن طريقة علاج ثلاثي لآلام الركبة تستهدف أكثر من موضع ألم في آن واحد، مؤكداً أن هذه الطريقة تعتبر علاجاً ناجعاً لأعراض الخشونة المتقدمة بنسبة تصل الى 80%. وأضاف أن العلاج الثلاثي لآلام الركبة هو علاج حديث يستهدف علاج تآكل الغضروف، وتقليل احتكاكه بالعظام، وكذلك العظام بالعظام، علاوة على أنه يعالج الشعور بالألم.

وأوضح الحجي أن الفكرة الأولى للعلاج الثلاثي هي علاج تآكل الغضروف، والذي يأتي نتيجة ضيق مفصل الركبة لاحتكاك العظم بالغضروف، والعظم بالعظم، والعلاج هنا يكون بحقن مادة البلازما الغنية بالبروتين، والتي تعمل على تجديد الخلايا المتضررة في الغضروف، وتساعد على بنائه، أما الفكرة الثانية فهي تقوم على حقن الزيت الطبي لتقليل الاحتكاك بين العظام والغضروف من جهة، والعظام مع العظام من جهة أخرى، وأما الفكرة الثالثة فهي عبارة عن علاج عصب الركبة لمنع الشعور بالألم، ويتم العلاج في هذه الطريقة بالتردد الحراري، والذي يمنع ارسال اشارات عصبية للشعور بالألم، مؤكداً أن التحسن يكون ملحوظاً جداً في هذه الطريقة العلاجية. وبين أن هذه الحقن الثلاث سيحتاج اليها المريض لمرة واحدة في العمر، وحتى اذا عاد الألم بعدها فسيكون التدخل بشكل أقل، مشيراً الى أن آلام الركبة منتشر في الكويت بنسبة تصل الى 70%، وذلك مرده الى عدة عوامل أهمها السمنة، وضعف عضلات القدم، وهشاشة العظام، وينتشر هذا المرض في الأعمار الكبيرة لما فوق الخمسين.

