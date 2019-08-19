وطن النهار

دعا النائب ماجد المطيري وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بإطلاق تطبيق الكتروني يحمل اسم «منجز» لتقديم جميع خدماتها الكترونياً.

وذكر في اقتراح برغبة ان من بين تلك الخدمات خدمات المرور حيث يتيح نظام منجز الالكتروني جميع الاستعلامات الخدمية عن المرور، مثل خدمة المركبات، إضافة مستخدم المركبة، تجديد استمارة المركبة، تجديد رخصة القيادة، إلغاء مستخدم المركبة، معلومات رخصة القيادة، الاستعلام عن المخالفات المرورية، الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات -خدمة بيـانـات- خدمة دفع المخالفات والتحصيل الآلي.

وقال ان من بينها ايضا خدمة الجوازات والهجرة: مثل خدمة تجديد اقامة العمالة المنزلية (20) - خدمات التأشيرات، تجديد الإقامة، إصدار الإقامة، تصاريح السفر للتابعين، تجديد الجواز، إصدار الجواز، طلب موعد لإصدار جواز السفر الالكتروني- تمديد تأشيرة زيارة، نقل الخدمات، تعديل المهنة، خدمات التابعين، معلومات سجل السفر، معلومات جواز السفر، معلومات العنوان، المعلومات الشخصية، الاستعلام العام عن البصمة، الاستعلام العام عن أحقية القيام بالحج، الاستعلام العام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين فقط، الاستعلام العام عن حالة تأشيرة خروج وعودة، الاستعلام عن وصول العمالة، الاستعلام عن صلاحية الإقامة - طلب إصدار تأشيرة سياحية الكترونياً.

واشار الى خدمات الهيئة العامة للمعلومات المدنية: مثل الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، خدمة طلب وثيقة بدل فاقد، حجز موعد، الاستعلام عن التأمين الصحي، معلومات العنوان، المعلومات الشخصية- الاستعلام عن حالة المعاملة- دفع الرسوم والمخالفات- طلب تغيير صورة شخصية للفرد الكويتي وغير الكويتي- طلب استكمال بيانات مولود- تسجيل التحاق بعائل أول مرة- تسجيل خدم لأول مرة- التحقق من الاسم اللاتيني.

وطالب بان تنقل جميع خدمات وزارة الداخلية الالكترونية المتاحة على الموقع الالكتروني الي تطبيق منجز. وأن يتم تقديم جميع خدمات تطبيق (منجز) للمواطنين والمقيمين مجاناً.

وكان المطيري صدَّر اقتراحه بقوله: انطلاقاً من دورنا وواجبنا نحو توفير جميع سبل الراحة للمواطن الكويتي وهو ما يستحقه، فقد لاحظنا في الآونة الاخيرة تكدس الجهات والوزارات الحكومية بالمراجعين الأمر الذي لا يتناسب البتة مع مكانة دولة الكويت باعتبارها من الدول التي تملك جميع عناصر التقدم لاسيما في مجال الخدمات الإلكترونية.

ونظرا لقيام كثير من وزارات الدول المجاورة بإطلاق تطبيق الكتروني ليقدم على منصته خدمات الوزارة الكترونياً دون الحاجة الى مراجعة الوزارة، ونحن إذ بصدد هذا الأمر فإن الدولة وأجهزتها تمتلك جميع المقومات لتطبيق هذا الأمر للتسهيل على المواطنين في إجراء التعاملات الخاصة بهم عن طريق البوابة الالكترونية الخاصة بالنظام وليكن اسمه «منجز» دون الحاجة إلى الذهاب لمراجعة الجهة الحكومية ولتوفير الوقت والسرعة في الأداء ولتسهيل الإجراءات على المواطن والمقيم والدقة في أدائها على أن نبدأ بتطبيق نظام إنجاز المعاملات الحكومية عبر التطبيق الالكتروني (منجز) على وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية. حيث يهدف النظام إلى التقليل من أعداد المراجعين وتوفير الخدمة لهم عن طريق الانترنت بسهولة ونظام، وللربط بين جميع القطاعات الحكومية الكترونيا لإنجاز المعاملات بسهولة وفي أي وقت، وللتقليل من ظاهرة التزوير.

