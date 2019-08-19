وطن النهار

في سؤال وجهه الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قال النائب ثامر الظفيري ان لجنة حقوق الانسان عقدت عددا من الاجتماعات حضرها رئيس وعدد من اعضاء الديوان الوطني لحقوق الانسان لمتابعة آلية واستراتيجية عمل الديوان الوطني لحقوق الانسان وقال: ومن المؤسف انه وبعد مرور حوالي اربع سنوات على صدور القانون المنشئ للديوان وسنة على تعيين اعضائه مازال يواجه معوقات كثيرة للاضطلاع بالمهام والاختصاصات التي حددها القانون رقم «67» لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الانسان، وامام هذا الوضع غير المقبول، وهذا التعطيل الجلي لذلك القانون يرجى بيان لماذا تأخر صدور اللائحة الداخلية لتنظيم عمل الديوان بالمخالفة لصريح المادة «13» من القانون المشار اليه؟ واستطرد قائلا: ما الميزانية المخصصة للديوان من ميزانية الدولة العامة وفقا للمادة «12» من القانون المشار اليه؟ ولماذا لم يتم رصد اي ميزانية للديوان الى الان؟ علما بان ذلك يعيق قيامه باعماله.

ولماذا لم يصدر بعد الهيكل التنظيمي للديوان ما يعطل ارساء الادارة وتعيين الامانة العامة لتقوم بالصلاحيات التنفيذية والاشرافية التي تحددها المادة «11» من القانون؟ وما اسباب عدم تخصيص مقر للديوان الوطني لحقوق الانسان؟ وختم بقوله: متى سيتم رفع كل المعوقات المشار اليها لتمكين الديوان الوطني لحقوق الانسان بالادوار والمهام الجسيمة المنوطة به؟

