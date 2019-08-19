وطن النهار

دعا النائب خليل أبل وزارة التعليم العالي الى اصدار قرار ينظم العمل بالمكاتب الثقافية بالخارج عن طريق الزام هذه المكاتب بتكويت جميع المناصب في وظيفة مدير مالي او اداري -ان كان يشغلها اجانب- على ان يسري ذلك على باقي الوظائف الخاضعة للادارة المالية او الادارية، بالاضافة الى العمل على تعيين مواطنين بوظيفة مرشد اكاديمي للطلبة الكويتيين الدارسين والمبتعثين في الخارج، وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات الاخرى المعنية بتنفيذ هكذا قرار.

جاء ذلك ضمن اقتراح برغبة قدمه الى مجلس الأمة وصدره بقوله: نظرا لاهمية متابعة وتقييم وتحسين اداء العمل بالمكاتب الثقافية بالخارج التابعة لوزارة التعليم العالي ولحساسية العمل في بعض الوظائف القيادية التي تتطلب ان يكون شاغليها من المواطنين في المكاتب الثقافية بالخارج، وكذلك للمحافظة على الحقوق والواجبات المفترض اتباعها، وحيث ان العمل بهذه المكاتب الثقافية يتطلب ايضا الارشاد الاكاديمي للطلبة الدارسين والمبتعثين في الخارج، لذا فانه بات من الواجب ان يتم تكويت بعض الوظائف القيادية الحساسة والمهمة مثل مديري الادارات المالية والادارية، والسعي لتعيين موظفين مرشدين اكاديميين متخصصين لمتابعة شؤون الطلبة.

لذا فإنني اتقدم بالاقتراح المذكور لعرضه على المجلس.

