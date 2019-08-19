وطن النهار



وجه النائب محمد الدلال سؤالاً الى وزير المالية صدره بقوله: نصت المادة «80» من قانون التأمينات الاجتماعية على انه «يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات او مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات او المستحقين عنهم...»، ونصت المادة «41» من القانون رقم «8» لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة على انه «.. يستحق المؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية انه معاق معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب...»، ونصت المادة «42» من نفس القانون على انه «... يستحق المؤمن عليه او المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة اوشديدة معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب...».

واضاف لذا يرجى افادتنا بعدد المستفيدين من المادة رقم «80» في قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليها منذ صدور القانون الى الان؟ وعدد المستفيدين الان من هذه المادة؟ وعدد المستفيدين من المادة «41» و«42» من ذلك القانون.

